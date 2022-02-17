Вчера в середине дня в какой-то момент показалось — ну, всё! Силы оставили быков, и покупатели сдались на милость победителей. Индексы при этом теряли вплоть до 1,5% (по индексу NASDAQ).

Казалось, что уже ничто не может исправить ситуацию и ждать помощи не откуда. Да и о какой помощи уже могла идти речь, когда даже очень хорошие макроданные о росте розничных продаж в январе (на 3,8% вместо ожидавшихся 1,9%) не смогли вдохновить инвесторов на покупки. И тут в последний момент появляется волшебная палочка-выручалочка и одним взмахом меняет настроение на рынке. Этой волшебной палочкой выступили Протоколы с последнего заседания Комитета по работе на открытых рынках (FOMC) ФРС США — так называемые "минутки", которые появились в 22:00 МСК.

Исходя из этих Протоколов оказалось, что члены Комитета на последнем заседании даже не поднимали вопрос о том, чтобы повысить ставку 16 марта сразу на 0,5%. Хотя участники рынка были уверены в обратном, и даже фьючерсы на вероятность изменения процентной ставки показывали 97% вероятность этого события. Сразу же после выхода «минуток» фьючерсы снизили эту вероятность до 44%, а котировки рванули вверх, и индексы в течение часа ликвидировали весь провал, который был к моменту выхода Протоколов ФРС. Правда, развить успех не удалось, и в последний час торгов индексы героически бились о нулевую отметку и периодически преодолевали ее, но в итоге все же закрылись в красной зоне.

Лишь индекс S&P500 чисто символически вырос на 0,09%. Два его собрата — индексы Dow Jones (DJIA-30) и NASDAQ завершили очередной нервный и волатильный торговый день в таком же чисто символическом минусе с потерями в 0,16% и 0,11% соответственно.