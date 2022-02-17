Рубль на старте торгов просел из-за негативного внешнего фона, после чего консолидировался. В начале основной сессии российская валюта резко увеличила потери, реагируя на геополитический негатив.

Поначалу глобальные фондовые индикаторы повышались, но утром резко снизились из-за ухудшения геополитической обстановки, связанной с украинской проблемой. Нефтяные цены на этом фоне ускорили рост.

Поводом для беспокойства выступило сообщение самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) о том, что ее территорию с начала суток пять раз обстреляли вооруженные силы Украины. Правда, подобные инциденты происходят регулярно на протяжении последних 8 лет. Однако в текущей непростой геополитической обстановке многие опасаются, что один из них может спровоцировать эскалацию данного конфликта с вовлечением в нее третьей стороны. Правда, биржевые площадки быстро перешли к восстановлению.

В начале основной российской сессии появилось подтверждение обострения украинского конфликта. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали многочисленные инциденты с обстрелами вдоль линии соприкосновения между силами самопровозглашенных республик и правительственными войсками на востоке Украины. Это вызвало ускорение нисходящей динамики рублевых активов и просадку других фондовых площадок.

На этом фоне российский долговой рынок возобновил нисходящую динамику. На открытии индекс гособлигаций RGBI переписал вчерашнюю вершину, однако затем резко сдал позиции.

Несмотря на непростой геополитический фон рубль еще в начале основных торгов стал быстро восстанавливаться, отыграв значительную часть сегодняшних потерь. Это отражает устойчивость участников нашего рынка к фактору геополитики, выработанную за последние месяцы на фоне ухудшения внешнеполитической обстановки.

Нефть демонстрирует слабость

Нефтяные цены в конце предыдущей сессии испытали сильное снижение из-за сообщения Госдепартамента США, что он находится в завершающей стадии переговоров по иранской ядерной программе, а главный переговорщик от Ирана Али Багери Кани отметил, что после нескольких недель интенсивных переговоров "мы ближе, чем когда-либо, к соглашению". Параллельно появились новости о том, что Иран и Южная Корея обсуждают возможность возобновления торговли нефтью.

В результате с дневного максимума $96 котировки Brent падали до $91. Однако сегодня на усилении геополитических рисков нефтяные цены отыграли значительную часть вчерашнего провала, но после открытия европейских торгов ощутимо просели. Сейчас Brent теряет 1,4% немного выше уровня $93.

Доллар не смог развить восходящий импульс

После консолидации американская валюта утром совершила рывок вверх на геополитическом негативе, но быстро перешла к снижению. Еще один восходящий импульс произошел в начале европейской сессии, но он также не получил продолжения. Сейчас DXY торгуется с нулевым изменением около отметки 95,8 п.

Европейская валюта утром резко сдала позиции, но этот провал быстро выкупили, как и последующий, который произошел в начале основной российской сессии. Сейчас пара EUR/USD теряет 0,1% около значения 1,137.

Техническая картина

Пара USD/RUB сегодня в моменте отыгрывала почти все потери предыдущих двух сессий. Однако, немного не дойдя до вчерашней вершины 76,8 руб., доллар резко снизился. Если котировки превысят уровень 76,8 руб., увеличится вероятность новой атаки на уровень 78 руб.