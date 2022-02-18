С самого старта утренней торговой сессии четверга начали появляться сообщения об обстрелах и росте напряженности на Украине. Все это частично перечеркнуло те признаки деэскалации, которые участники рынка приветствовали покупками в первой половине недели.

Если открыть основные западные СМИ, то тема России и Украины снова на первых полосах большинства изданий, а это значит сохранится режим risk-off у многих крупных иностранных инвесторов. Поток информационных сообщений противоречивого характера такой огромный, что без должной сноровки сложно разобраться, что в действительности происходит в регионе.

Можно лишь отметить, что постоянное сохранение риска очередных обострений способно обеспечивать наличие некоторого дисконта у нашего рынка. Однако, как только наступает период затишья в несколько дней, то аппетит к риску снова растет. Мы это множество раз наблюдали.

По индексу МосБиржи в четверг произошел откат к 3500 п. на повышенных торговых оборотах. Техническая картина роста сломалась, вернувшись в формат широкой боковой консолидации. Нет сомнений, что в краткосрочной перспективе доминирующим фактором влияния останется геополитика. Ближайшая важная область поддержки расположена на 3435-3445 п.

Учитывая фактор предстоящих выходных, сегодня сложно рассчитывать на открытие массы спекулятивных длинных позиций, которые бы позволили отыграть существенную часть вчерашнего падения. Российский рынок в пятницу может показать нейтральный результат или даже остаться под давлением, если не появится каких-то явных сигналов в пользу деэскалации. А вот в начале следующей недели вполне вероятна волна восстановления, которая может быть спровоцирована закрытием коротких позиций.

Как защищать портфель? Помимо простых инструментов хеджирования отметим, что среди ликвидных акций в сложившихся условиях более-менее устойчивыми к внешнему негативу можно отнести бумаги экспортеров. Их доля в общей структуре может быть повышенной. Это нефтяники: Лукойл, Роснефть и Татнефть. Это металлурги с высокой долей экспорта типа Норникеля или НЛМК. Сюда же относятся и золотодобывающие компании, а также производители удобрений.

Акции с высокой волатильностью. Наиболее чутко на изменения внешних факторов продолжают реагировать все те же фишки. Это бумаги крупнейших банков (Сбер, ВТБ, TCS), акции Газпрома. В IT-секторе самая высокая амплитуда колебаний в Ozon. Существенная волатильность отмечается в Яндексе, VK и Cian.

Оценивая риски своего портфеля, стоит учитывать, что в ближайшее время обозначенные бумаги наверняка сохранят повышенную реактивность к изменениям внешнего фона. Они могут как падать опережающими темпами, так и отскакивать сильнее остальных при появлении признаков стабилизации геополитической ситуации.

На рынке акций США возобновились распродажи. Причем деловые СМИ очень много пишут о том, что это реакция на события вокруг Украины. На мой взгляд, это все-таки вторичный фактор для американских акций, прикрывающий более важное общее давление со стороны высоких долларовых процентных ставок и неизбежности дальнейшего ужесточения ДКП.

Индекс S&P 500 потерял 2,1%. Пока это движение все еще укладывается в рамки устоявшегося боковика. Однако в среднесрочной перспективе риски потенциального пробоя его нижней границы 4220-4290 п. выглядят высокими.

Базовый сценарий — это «пила» со склонностью постепенного сползания вниз. Точка отмены подобного сценария находится около 4600 п. При уверенном закреплении выше, среднесрочная инициатива снова будет на стороне покупателей.

Цены на золото впервые с июня прошлого года поднимались выше $1900. Сегодня с утра котировки незначительно откатываются, однако импульс может быть еще не завершен. В качестве ориентиров наверху выделяется область $1915-1925. В краткосрочной перспективе потенциал для положительной переоценки в акциях Полюса и Полиметалла сохраняется.

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