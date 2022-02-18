Привыкли к экстремальной волатильности
С самого старта утренней торговой сессии четверга начали появляться сообщения об обстрелах и росте напряженности на Украине. Все это частично перечеркнуло те признаки деэскалации, которые участники рынка приветствовали покупками в первой половине недели.
Если открыть основные западные СМИ, то тема России и Украины снова на первых полосах большинства изданий, а это значит сохранится режим risk-off у многих крупных иностранных инвесторов. Поток информационных сообщений противоречивого характера такой огромный, что без должной сноровки сложно разобраться, что в действительности происходит в регионе.
Можно лишь отметить, что постоянное сохранение риска очередных обострений способно обеспечивать наличие некоторого дисконта у нашего рынка. Однако, как только наступает период затишья в несколько дней, то аппетит к риску снова растет. Мы это множество раз наблюдали.
По индексу МосБиржи в четверг произошел откат к 3500 п. на повышенных торговых оборотах. Техническая картина роста сломалась, вернувшись в формат широкой боковой консолидации. Нет сомнений, что в краткосрочной перспективе доминирующим фактором влияния останется геополитика. Ближайшая важная область поддержки расположена на 3435-3445 п.
Учитывая фактор предстоящих выходных, сегодня сложно рассчитывать на открытие массы спекулятивных длинных позиций, которые бы позволили отыграть существенную часть вчерашнего падения. Российский рынок в пятницу может показать нейтральный результат или даже остаться под давлением, если не появится каких-то явных сигналов в пользу деэскалации. А вот в начале следующей недели вполне вероятна волна восстановления, которая может быть спровоцирована закрытием коротких позиций.
Как защищать портфель? Помимо простых инструментов хеджирования отметим, что среди ликвидных акций в сложившихся условиях более-менее устойчивыми к внешнему негативу можно отнести бумаги экспортеров. Их доля в общей структуре может быть повышенной. Это нефтяники: Лукойл, Роснефть и Татнефть. Это металлурги с высокой долей экспорта типа Норникеля или НЛМК. Сюда же относятся и золотодобывающие компании, а также производители удобрений.
Акции с высокой волатильностью. Наиболее чутко на изменения внешних факторов продолжают реагировать все те же фишки. Это бумаги крупнейших банков (Сбер, ВТБ, TCS), акции Газпрома. В IT-секторе самая высокая амплитуда колебаний в Ozon. Существенная волатильность отмечается в Яндексе, VK и Cian.
Оценивая риски своего портфеля, стоит учитывать, что в ближайшее время обозначенные бумаги наверняка сохранят повышенную реактивность к изменениям внешнего фона. Они могут как падать опережающими темпами, так и отскакивать сильнее остальных при появлении признаков стабилизации геополитической ситуации.
На рынке акций США возобновились распродажи. Причем деловые СМИ очень много пишут о том, что это реакция на события вокруг Украины. На мой взгляд, это все-таки вторичный фактор для американских акций, прикрывающий более важное общее давление со стороны высоких долларовых процентных ставок и неизбежности дальнейшего ужесточения ДКП.
Индекс S&P 500 потерял 2,1%. Пока это движение все еще укладывается в рамки устоявшегося боковика. Однако в среднесрочной перспективе риски потенциального пробоя его нижней границы 4220-4290 п. выглядят высокими.
Базовый сценарий — это «пила» со склонностью постепенного сползания вниз. Точка отмены подобного сценария находится около 4600 п. При уверенном закреплении выше, среднесрочная инициатива снова будет на стороне покупателей.
Цены на золото впервые с июня прошлого года поднимались выше $1900. Сегодня с утра котировки незначительно откатываются, однако импульс может быть еще не завершен. В качестве ориентиров наверху выделяется область $1915-1925. В краткосрочной перспективе потенциал для положительной переоценки в акциях Полюса и Полиметалла сохраняется.
В фокусе
- Газпром нефть (-2,7%). Компания представила умеренно позитивные результаты за IV квартал. Ключевыми драйверами улучшения финансовых метрик стали рост объемов добычи и цен на нефть. Исходя из представленных результатов, дивиденды по итогам 2021 г. при 50% payout ratio могут составить около 13,1 руб. Дивидендная доходность по текущим ценам — 2,5% или около 9,7% совокупно за весь 2021 г. Взгляд на акции Газпром нефти умеренно позитивный. Высокие цены на нефть в начале 2022 г., а также цели компании наращивать объемы добычи опережающими конкурентов темпами, позволяют ожидать дальнейшего улучшения результатов.
- Детский мир (-3%). В компании сообщили, что не будут менять дивидендную политику из-за запущенного недавно байбэка. Новость позитивна для акций. Ранее были опасения, что запуск программы обратного выкупа может выступать в качестве альтернативы дивидендам, тем самым снизив размер выплат. Действующая политика Детского мира предполагает направление акционерам минимум 50% чистой прибыли по МСФО. Но по факту в последние годы компания направляет на дивиденды 100% прибыли по РСБУ. По итогам 9 месяцев 2021 г. Детский мир выплатил лишь 60% от скорректированной прибыли по РСБУ, отметив риски для бизнеса из-за ужесточения карантинных ограничений. Можно предположить, что промежуточные дивиденды будут "довыплачены" акционерам позже.
- Черкизово (+0,6%). Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 130,27 руб. за 2021 г. в дополнение к промежуточным дивидендам в размере 85,27 руб. на акцию, объявленным в августе прошлого года. Дата отсечки пока не обозначена, но по текущим ценам дивидендная доходность может составить около 4,2%.
- Северсталь в пятницу опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2021 г.
- В США квартальные отчеты опубликуют: Deere & Company, Coupang, DraftKings.
https://1prime.ru/experts/20220218/836094243.html