Рубль по итогам вчерашнего дня заметно ослаб — курс доллара поднялся выше 76 рублей. Ход торгов на отечественном валютном рынке в четверг вновь определял показатель страновой премии за риск (5-летние CDS на Россию вернулись выше 230 пунктов), который заметно вырос на фоне усилившихся опасений по ситуации вокруг Украины. В итоге пара доллар-рубль на фоне повышенной торговой активности локально поднималась к 76,7 руб., во второй половине дня, впрочем, сумев технически скорректировалась к 76 руб. ввиду отсутствия новой порции геополитического негатива. Сдерживала рубль от падения сильная фундаментальная стоимость национальной валюты, сильно недооцененной при текущих нефтяных котировках.

Внешний фон также не оказывал поддержку рублю — коррекционные настроения на рынке США усилились на фоне слабых недельных данных по занятости в США, вышедших неожиданно выше консенсуса. Отметим, что в целом большинство валют ЕМ находилось под давлением, причем высокая волатильность наблюдалась не только в паре доллар-рубль, но и у турецкой лиры в связке с долларом.

На утро пятницы формируется благоприятный фон для укрепления рубля: фьючерсы на индексы США торгуются в ощутимом плюсе, а валюты ЕМ пытаются вернуться к росту. Отметим, что несмотря на находящиеся под давлением нефтяные котировки, стоимость барреля Brent находится на комфортных для рубля значениях — в коридоре 92-94 долл.

Мы считаем, что курс доллара может завершить неделю у нижней границы диапазона 75-77 руб. в случае отсутствия геополитических шоков.