По итогам торгов в четверг кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 7 — 10 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 9,8% годовых. Инвесторы негативно отреагировали на новую порцию новостей об усилении геополитических рисков вокруг Украины.

На глобальном рынке вчера доходности облигаций снижались, отыгрывая повышение спроса на защитные активы на фоне усиления геополитических рисков. Кроме того, экономическая статистика способствовала снижению ожиданий по темпам повышения ставки ФРС. Число обращений за пособием по безработице в США выросло до 248 тыс., что на 23 тыс. больше по сравнению с предыдущей неделей (ожидалось снижение на 6 тыс.). Доходность UST-10 вчера снизилась до 1,96% (-8 б.п.).

Сегодня ожидаем, что новости о подготовке встречи дипломатов Росси и США на следующей неделе будут способствовать стабилизации российского рынка облигаций. Доходность 10-летних ОФЗ скорее всего останется около 9,8% годовых.