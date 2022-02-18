События прошедшей недели стали очередным подтверждением того, что главным драйвером изменения курсов валют на сегодняшний момент являются новости и слухи на геополитической арене. Так, эта неделя отметилась нагнетанием информации вокруг якобы готовящегося вторжения на Украину, которого так и не произошло, и, напротив, РФ было объявлено о прекращении военных учений у своих границ. Тем не менее уже назначена новая предполагаемая дата вторжения, поэтому можно ожидать дальнейших колебаний курсов на фоне геополитической нестабильности.

На все подобные заявления рубль отзывался нервно: колебания происходили в диапазоне 75-76 руб./долл. На фоне временно спавшего напряжения доллар опускался к рублю ниже отметки в 75 руб./долл. и сейчас торгуется в районе 75,93 руб./долл. При этом нефть росла выше 95 долларов аз баррель, сейчас она торгуется на уровне 92,64 долларов за баррель. Евро в целом повторил движения доллара, сейчас он торгуется на уровне 86,32 руб./евро.

На фоне новостей вокруг Украины следующая неделя может пройти для рубля также нервно, прогноз на этот период следующий: 75,5-77 руб./долл. и 86-88 руб./евро.

На прошлой неделе ЦБ ожидаемо поднял ставку на 1% до 9,5 п.п. и, возможно, это не предел для ключевой ставки в этом году. На это достаточно серьезно среагировал рынок гособлигаций и их доходность вплотную приблизилась к 10% годовых по коротким ОФЗ и к уровню 9,8% годовых для длинных ОФЗ, что говорит о возможном продолжении повышения ставок ЦБ. Об этом говорит и риторика ЦБ, а также поручение президента регулятору и Минфину о необходимости найти способы урегулирования инфляции в стране.