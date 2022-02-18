В пятницу, 18 февраля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно положительная динамика основных индексов.

Накануне на биржевых площадках в глобальном масштабе отыгрывали повышенную геополитическую напряженность вокруг Украины. Противоречивые сообщения в СМИ касательно событий в Донбассе заставили занервничать даже игроков на американских биржах, и взвинченно-истероидная риторика президента Джо Байдена в эти дни не прибавляет инвесторам спокойствия. На этом фоне остались практически без реакции "минутки" январского заседания ФРС, оставившие "голубиное" впечатление — инвестиционное сообщество вынесло из протокола заседания понимание того, что Федрезерв не ставит перед собой цели как можно жестче повышать ставку в этом году.

Сегодня на торгах в РФ после мощной распродажи намечается технический отскок, и стабилизация обстановки на зарубежных рынках этому способствует — в Азии и Европе преобладают покупательные настроения.

Что касается макроэкономической статистики, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе составило 248 тыс. — больше ожидавшихся 220 тыс., однако число разрешений на строительство домов в Штатах в январе показало рост на 0,7% (м/м) при прогнозах снижения на 4%. Розничные продажи в Великобритании в январе показали рост на 9,1% (г/г) и 1,9% (м/м) с существенным опережением усредненных прогнозов.

По состоянию на 11:45 мск европейский индекс STOXX Europe прибавляет 0,36%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов ушел в минус на 2,0%. Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,55%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 0,8 б.п. и составляет 1,982%. Индекс МосБиржи прибавляет 0,02%, а индекс РТС укрепляется на 0,74%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,67% до $92,35.

На торгах в Гонконге акции дебютантов биржи Huitongda Network и Clarity Medical выросли на 1,6% и просели на 6,3% соответственно, а на торгах в Шанхае осуществившая IPO компания Zhejiang Biyi Electric Appliance подскочила на 44%.

На торгах в Париже французский автомобилестроитель Renault продвинулся на 2,3% после того, как отчитался по финансовым результатам за 2021 год — компания добилась чистой прибыли после двух лет убытков.

В Соединенных Штатах производитель сетевого оборудования Cisco прибавил 2,8% на фоне опубликованной квартальной отчетности — компания отчиталась по выручке и прибыли с превышением прогнозов и объявила об увеличении объемов программы обратного выкупа акций на $15 млрд. Розничная сеть Walmart продвинулась на 4,0% также благодаря квартальной отчетности — и выручка, и чистая прибыль компании оказались выше ожиданий Уолл-Стрит.

На российском рынке наблюдается отскок бумаг, неоправданно обвалившихся днем ранее. Отчитавшаяся за квартал и растерявшая 5% рыночной капитализации компания «НОВАТЭК» сегодня прибавляет 0,8%. Напомним, что ее отчетность была весьма сильной — выручка компании возросла на 69,0% (г/г) до 371 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза до 152 млрд руб.

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