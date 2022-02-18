Сегодня российский рынок открылся вверх на неоднозначном внешнем фоне, но быстро перешел к активному снижению. При этом глобальные площадки некоторое время повышались, но затем также сдали позиции.

Индекс МосБиржи обновил вчерашний минимум, индекс РТС приблизился к аналогичному уровню. Давление на рублевые активы продолжает оказывать высокая геополитическая неопределенность.

Геополитика остается ключевым фактором динамики рублевых активов. Продолжает поступать информация о периодических взаимных обстрелах вдоль линии соприкосновения между силами самопровозглашенных республик и правительственными войсками на востоке Украины.

В западных СМИ появляются все новые материалы о возможном вторжении России на Украину или потенциальных провокациях с обеих сторон. Участники российского рынка стараются не замечать этот новостной фон, периодически пытаясь выкупить очередной провал и даже развить восходящее движение.

К тому же переговорный процесс между Россией и Западом продолжается, оставляя надежду на предотвращение развития ситуации по наихудшему сценарию. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе МИД РФ Сергею

Лаврову встретиться на следующей неделе в Женеве для переговоров по ключевым геополитическим проблемам.

Однако иностранные инвесторы очень остро реагируют на геополитический негатив, создавая навес предложения рублевых инструментов. Тем не менее нашему рынку пока удается сдержать натиск продавцов и не уйти в свободное падение.

Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативным. Азиатские площадки закрылись разнонаправленно, но часть сумела отыграть серьезные потери старта сессии, завершив ее в плюсе. Китайский Shanghai

Composite повысился на 0,66%, корейский KOSPI прибавил 0,16%. В то же время гонконгский Hang Seng упал на 1,88%, а японский Nikkei потерял 0,4%. Фьючерсы на американские индексы сейчас прибавляют 0,4-0,6%. Европейский Stoxx Europe 600 повышается на 0,15%.

Нефтяные цены после негативного старта восстанавливались, но утром стали сдавать позиции. Давление на нефть продолжают оказывать ожидания успешного завершения переговоров по ядерной сделке с Ираном, что приведет к появлению на рынке иранской нефти.

Индекс МосБиржи из-за укрепления рубля демонстрирует более слабую динамику, неся умеренные потери. В то же время индекс РТС остается в небольшом плюсе. Сегодня фактор пятницы может вновь выступить серьезным драйвером снижения рублевых активов. На фоне большой геополитической неопределенности многие могут воздержаться от покупок или сократить позиции в акциях, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных.

СПБ Биржа и TCS в аутсайдерах, при этом в целом финансовый сектор выглядит неплохо, некоторые представители находятся в плюсе. Учитывая низкую ликвидность акций СПБ Биржи, а также высокую спекулятивную составляющую в бумагах TCS, вероятно, мы наблюдаем в них фиксацию из-за ухудшения рыночной ситуации.

Металлургические компании выглядя лучше рынка благодаря восходящей динамике промышленных металлов, а также в целом сохранению высоких цен на продукцию отрасли.