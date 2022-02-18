На следующей неделе российский фондовый рынок, скорее всего, останется под давлением геополитической неопределенности, так как позиции РФ и западных стран по вопросам безопасности на середину февраля не сблизились. В ближайшие дни (если не произойдет эскалации конфликта) лидеры стран, вероятно, будут пытаться продолжить переговоры, но в текущих условиях данный факт может принести лишь сдержанный оптимизм на рынки. При закреплении индексов Мосбиржи и РТС по итогам недели ниже поддержек 3500 и 1440 пунктов можно будет вновь говорить о рисках развития снижения к январским минимумам, в район 3160 и 1260 пунктов соответственно.

Рубль все еще держится достаточно устойчиво, а витка его ослабления (в район 79 руб и 89 руб) стоит ждать при закреплении доллара и евро выше 76,60 руб и 86,60 руб соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Российская валюта ощутит дополнительное нисходящее давление при развитии коррекционного снижения цен на нефть, о рисках чего можно будет говорить при закреплении цен на сорта Brent и WTI ниже 91 долл и 89,50 долл соответственно (в этом случае целями падения могут стать отметки 87 долл и 84,50 долл). Геополитическая премия постепенно уходит из нефтяных котировок, а фактор возможного заключения ядерной сделки с Ираном подталкивает инвесторов к фиксации прибыли.

На мировых площадках на следующей неделе из макроэкономических данных стоит обратить внимание на предварительные индикаторы деловой активности в Европе (ожидается ускорение роста в секторе услуг) и США за февраль, инфляцию Германии и еврозоны, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции — индекс ценового потребления, личные доходы и расходы США, пересмотренные данные по ВВП Германии и США за 4-й квартал, динамику заказов на товары длительного пользования и индекс потребительского доверия США, индекс делового климата Ifo Германии. Неделя начнется с выходного дня в США, а российские биржи будут закрыты в среду, 23 февраля.

В целом на мировых площадках сохраняется напряженность, связанная как с геополитическими, так и экономическими рисками в преддверии ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В подобных условиях особенно актуальны вложения в защитные активы и, в частности, золото, которое может стремиться к пику прошлого года 1959 долл/унц и увести наверх акции золотодобытчиков.

На корпоративном фронте в России финансовые результаты за 4-й квартал и весь 2021 год на следующей неделе представят Лента, ВТБ, Юнипро и Евраз. За рубежом отчитаются Home Depot, HSBC, Lowe's, Booking, Rio Tinto, eBay, Barclays, Anglo American, Moderna, Lloyds.