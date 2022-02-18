Индекс Мосбиржи сегодня к 13:00 мск потерял 0,6%, следуя за нефтяными ценами. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США при этом восстановили часть позиций после снижения накануне. Рубль немного укрепился к доллару и евро, хотя пары USD/RUB и EUR/RUB продолжали торговаться в рамках диапазонов котировок, сформированных в середине недели.

В лидерах роста сегодня оказались акции Русгидро (+1,82%), хуже рынка торговались бумаги TCS (-3,86%) и Алросы (-2,57%).

Свежих идей для покупок на рынке пока нет. Причина распродаж — традиционные опасения, связанные со снижением ликвидности торгов в период длинных выходных в США. На этом фоне рынок вновь демонстрирует отмечавшуюся в начале недели неоднозначную реакцию на новость о запуске Тинькофф Банком рефинансирования ипотеки до конца года и публикацию операционной статистики Алросы за январь.

Согласно отчетности по РСБУ, Русгидро в 2021 году увеличила прибыль до 50,86 млрд руб. (+41% г/г) при росте EBITDA до 95,7 млрд руб. Принимая во внимание эти данные, мы полагаем, что рынок повысит оценки чистой прибыли компании по МСФО примерно на 8%, поскольку ранее прогнозы инвесторов носили консервативный характер ввиду влияния сезонных факторов. Впрочем, этот пересмотр, по нашему мнению, не окажет значительного влияния на консенсус по целевой цене акций компании. В 2022 году общерыночные ожидания предполагают увеличение чистой прибыли Русгидро до 60 млрд руб. (по МСФО), наш прогноз закладывает рост показателя до 64 млрд руб.

Из важных корпоративных событий отметим публикацию квартальных и годовых результатов металлургической компанией Северсталь (+1,5%). За 2021-й чистая прибыль эмитента увеличилась до $4,08 млрд. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал в размере 109,81 руб. на акцию. Указанные значения выше средних рыночных прогнозов, но в целом соответствуют нашим оценкам. По итогам 2021 года капзатраты металлурга составили $1,157 млрд (-13% г/г). Менеджмент компании повысил ориентир по этому показателю в 2022 году с $1,3 млрд до $1,6 млрд. Однако восстановление капзатрат до уровней 2017-2019 годов вполне ожидаемо, и это не окажет влияния на наши оценки справедливой стоимости эмитента.

Несмотря на повышение Сбером ставок по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1 п.п., до 11,3%, бумаги строительного сектора — акции ГК ПИК (+0,88%), ЛСР (-0,1%), Группы Эталон (+0,1%) выглядят сравнительно стабильно. Это объясняется тем, что крупнейший банк страны действует в рамках текущих макроэкономических условий, не преподнося сюрпризов игрокам рынка. С учетом динамики ИПЦ РФ, расчетов на базе оценок на основе правила Тейлора, а также принимая во внимание ряд других макроэкономических и рыночных факторов, мы полагаем, что базовый справедливый уровень ключевой ставки ЦБ на конец текущего и середину следующего года составляет 8-11% годовых. Целевой уровень ипотечных ставок на середину года — 12-17% (в зависимости от размера банка и типа кредитов). Мы ожидаем, что к концу 2022 года прирост ипотечного кредитования замедлится до 10-20% г/г против 27% по итогам января 2022-го. Наша оценка сформирована на основе исторической корреляции объема задолженности по ипотеке и макроданных РФ, отражающих динамику платежеспособного спроса и цен.

Мы полагаем, что эти прогнозы уже отражены в оценках стоимости бумаг сектора и повода для пересмотра таргетов пока нет. Впрочем, при дальнейшем разгоне инфляции нельзя исключать повышения отраслевых дисконтов — поправок на рыночные риски.

В пятницу во второй половине дня преобладают шансы восстановления (по крайней мере частичного) котировок российских акций. Целевой диапазон закрытия торгового дня для индекса Мосбиржи: 3475-3525 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,45-77,25 и 85,85-87,20.