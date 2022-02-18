10 февраля доходность 5-летних гособлигаций США достигла рекордного значения с мая 2019 года на уровне 1,9826%. Этот индикатор интерес тем, что в последние 40 лет, т.е. со времен, когда ФРС под руководством Пола Волкера боролась c почти 15-процентной инфляцией, он играл важную роль в определении денежно-кредитной политики регулятора.

В частности, на приведенном графике видно, что в последние 40 лет ФРС прекращала цикл ужесточения ДКП, как только верхняя граница целевого диапазона ставки по федеральным фондам превышала доходность 5-летних трежерис. Это происходило в 1984, 1989, 2000, 2006 и 2019 годах.

График

Кроме того, пик каждого следующего цикла повышения ставок в США оказывался ниже предыдущего. Учитывая, что прошлый цикл (2015-2019 годы) прервался, когда ставка по федеральным фондам достигла 2,50%, можно предположить, что пик текущего цикла не превысит 2,0%. Долгосрочные неблагоприятные демографические тренды, структурные проблемы, а также динамика госдолга США и задолженности американских домохозяйств все сильнее сдерживают рост ставок.

В настоящий момент фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в ценах 6,1 повышений на 0,25% каждое до конца 2022 года (т.е. до 1,75%). Сегодня доходность 5-летних гособлигаций США составляет 1,85%, поэтому при прочих равных к концу текущего года или в начале следующего эти показатели могут сравняться, что с исторической точки зрения создаст предпосылки для окончания цикла повышения ставок в США.