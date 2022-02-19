МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Курс рубля к основным резервным валютам в течение завершающейся рабочей недели опять продемонстрировал широкие колебания, выйдя за рамки предыдущей недели. Так, доллар и евро сначала обновили максимумы: с 28 января — на отметке 78,29 рубля и с 27 января — 88,7 рубля, соответственно. Однако потом – уже к середине недели — доллар и евро упали до 74,83 рубля (минимум с 11 февраля) и 85,11 рубля (минимум с 10 февраля), соответственно. Затем основные резервные валюты опять взлетели к 77,5 рубля и 87,7 рубля. Таким образом, волатильность сохранилась высокой.

Основным курсообразующим фактором для рубля остались геополитические события, особенно на фоне активизации военного противостояния в Донбассе. Рынок нефти обновил очередной максимум — уже с сентября 2014 года – около 96,8 доллара за баррель сорта Brent, однако это поддерживало рубль только в период геополитического затишья.

В итоге, доллар за неделю поднялся на 13 копеек до уровня 77,3 рубля, евро — на 1 копейку до 87,55 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом составила 7,25 тысячи против 7,35 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ИСПОЛЬЗОВАЛ ГЕОПОЛИТИКУ ДЛЯ РОСТА…

В начале торговой недели рубль рос против доллара и евро, активно компенсируя провал пятницы предыдущей недели. Перед прошлыми выходными было мало желающих оставаться в рублевых позициях на фоне граничащих с истерикой "предупреждений" Запада о скором начале войны с Украиной. Однако выходные прошли относительно спокойно, а курсовые уровни оказались привлекательными для продажи выручки российскими экспортерами в рамках подготовки к начинающемуся в РФ налоговому периоду февраля.

При этом геополитические факторы также помогали рублю. В частности, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом заявил, что "намечаются" контакты, в ходе которых Москва продолжит обсуждать тему гарантий безопасности. Одна часть ответа США по гарантиям безопасности носит конструктивный характер, сказал он. Лавров предложил Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО.

Сильный импульс росту рубля придали заявления официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений. В Кремле прошли переговоры президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности обсуждать опасения России в сфере безопасности.

При этом надавившее на рубль решение Госдумы направить обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР было отчасти сглажено. Так, глава МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау была подтверждена безальтернативность минских соглашений.

Затем президент РФ Владимир Путин, комментируя обращение к нему Госдумы о необходимости признания ДНР и ЛНР, заявил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений. При этом Путин выразил надежду, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы он исполнял минские соглашения. Наконец, к среде все ранее "назначенные" западными СМИ сроки "военного вторжения на Украину" благополучно прошли, и инвесторы восстанавливали позиции в рублевых активах.

Однако в середине недели рубль притормозил в росте, поскольку он уже компенсировал обвал конца предыдущей недели и начала сессии прошлого понедельника.

Тем не менее, Минфин России заявил, что 16 февраля не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за волатильности на рынках. Впрочем, глава ведомства Антон Силуанов заявил, что Россия при отключении от SWIFT перейдёт на другие способы передачи финансовой информации, в том числе разработанную Банком России систему.

…И ДЛЯ ПАДЕНИЯ

Завершение рабочей недели рубль провел в активном падении против доллара и евро. Геополитика опять стала главным курсообразующим фактором. Вначале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не наблюдают отвода российских войск.

Далее пошла активизация напряженности в Донбассе. Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Украинские военные, в свою очередь, заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской в Донбассе. Рост военной активности оказался максимальным с апреля прошлого года.

Кроме того, Россия заявила о высылке заместителя посла США в Москве Барта Гормана. Президент США Джо Байден заявил, что есть все основания ожидать нападения РФ на Украину: теперь в "ближайшие несколько дней".

Минобороны РФ сообщило о том, что в субботу под руководством президента РФ Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет.

Сильный импульс падению российских активов принесли сообщения из Донбасса. ДНР организовало с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в РФ. Ожидается, что из самопровозглашенных республик выедет около 700 тысяч человек.

На таком безрадостном фоне, перемежающемся с сообщениями о сильных взрывах в Донецке и Луганске, и завершил торги рубль против основных резервных валют. Фактор геополитики, скорее всего, останется доминировать на следующей неделе, особенно с учетом заявлений Байдена, сделанных им в ночь на субботу.

Президент США обвинил ДНР и ЛНР в нарушении прекращения огня и заявил, что доказательств того, что Украина готовит атаку, нет. Байден снова заявил: США считают, что Россия попытается атаковать Украину в предстоящие дни, а Путин принял решение о дальнейших шагах в отношении Украины. Байден повторил: США не отправят солдат на Украину. При этом, если Россия нападет на Украину до даты встречи Блинкена и Лаврова (23 февраля), она захлопнет дверь для дипломатии, резюмировал Байден.