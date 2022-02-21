Сигналы о возвращении Ирана и возможном саммите РФ и США снижают напряжённость на рынке нефти

Нефть торговалась в минусе в начале недели на фоне новостей о возможном саммите РФ и США. Кроме того, Reuters сообщает, что дипломатические источники, причастные к переговорам с Ираном, говорят о близости заключения сделки по возвращению ситуации к условиям 2015 года.

То есть шансы на то, что Иран вернётся на рынок нефти в полном объёме становятся достаточно высокими. В самих США также продолжается рост буровой активности. Согласно данным Baker Hughes, число активных буровых выросло за прошлую неделю на 4 единицы до 520 штук.

По состоянию на 8:50 мск:

• Brent — $92,9 (-0,68%),

• WTI — $89,48 (-0,81%),

• Алюминий — $3243,5 (-0,58%),

• Золото — $1895,2 (-0,24%),

• Медь — $9960,52 (-0,03%),

• Никель — $24290 (+0,60%).