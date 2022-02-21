Фьючерс на Brent в пятницу пытался откатываться к «круглой» отметке 90 долл./барр., однако ввиду обострения напряженности на востоке Украины смог отыграть внутридневные потери. Повышенная нервозность относительно дальнейшего ситуации вокруг Украины и угрозы введения странами Запада антироссийских санкций способствовали росту геополитической премии в нефтяных котировках, вернув Brent выше отметки 93 долл./барр.

Рынок нефти поддерживался исключительно геополитическим фактором, проигнорировав слабость общерыночной конъюнктуры и постепенное продвижение переговоров по Ирану, а также отраслевые новости: Baker Hughes сообщил о дальнейшем росте активных буровых установок в США (+4 буровых, рост седьмую неделю подряд), указывая на перспективу наращивания и добычи энергоносителей в стране.

Сегодня утром цены на нефть вновь находятся под небольшим давлением: Brent слабо снижается, торгуясь у отметки 93,5 долл./барр. Способствуют охлаждению спекулятивного спроса сообщения о продолжении дипломатических усилий по разрешению геополитического кризиса вокруг Украины и подготовке саммита по безопасности и стратегической стабильности в Европе, который планируется провести после встречи глав МИД России и США — С.Лаврова и Э.Блинкена — 24 февраля. На фоне этих новостей мы склонны ожидать новой волны сужения геополитической премии на рынке нефти, с возвратом Brent в зону 88-92 долл./барр.