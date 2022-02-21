Российский рынок акций завершал прошлую неделю агрессивной волной распродаж. За четверг-пятницу индекс МосБиржи упал на 7,6%, долларовый РТС — на 8,7%. Снижение наблюдалось широким фронтом. В лидерах падения оказались голубые фишки и особенно IT-сектор. Обороты торгов в пятницу были близкими к рекордным (235 млрд руб.).

Снижение рынка — это результат эскалации ситуации на Донбассе. Сообщения об обстрелах с обоих сторон, новости об эвакуации мирного населения и всеобщей мобилизации в ДНР и ЛНР — все это негативно сказывается на настроениях инвесторов, опасающихся разрастания конфликта и введения санкций.

Впрочем, если посмотреть на ситуацию под другим углом, то можно найти и положительные моменты. Во-первых, эвакуация мирного населения снижает риски втягивания России в конфликт. При этом российские власти множество раз подчеркивали, что нет никаких планов вторжения. Во-вторых, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не намерены вводить санкции против России «до последнего момента», чтобы не потерять их сдерживающий эффект. Так он прокомментировал призыв президента Украины ввести антироссийские ограничения уже сейчас.

Кроме того, на выходных прошло несколько контактов лидеров государств. В результате глава Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит президентов РФ и США, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Обе стороны приняли идею такого саммита, передает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

На сайте Кремля по итогам переговоров лидеров Франции и России говорится, что с учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран — участниц «нормандского формата». Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса.

Кроме того, в преддверии возможного саммита на 24 февраля назначены переговоры Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. Любые дипломатические контакты в текущей ситуации — это позитив, увеличивающий шансы на благоприятный исход событий.

Слишком много геополитики. Мы продолжаем в наших обзорах по рынку уделять так много времени происходящим политическим событиям, потому что этот фактор остается абсолютно доминирующим в плане влияния на наши индексы и курс рубля. Сложно спорить с тем, что любые другие драйверы сейчас вторичны, в том числе и стоимость сырьевых товаров.

На рынке сейчас очень много эмоциональных сделок, обусловленных непрерывным потоком новостей, касающихся Украины, угроз санкций и прочего. В таком состоянии инвесторам сложно принимать решения из-за высокой степени неопределенности. Эта неопределенность в итоге приводит к бегству от риска и снижению рыночных котировок.

Ранее геополитические обострения достаточно быстро завершались и постепенно выкупались. Однако в текущей ситуации мы видим, что история затянулась на несколько месяцев и шла по пути эскалации. В сложившихся условиях приходится рассчитывать на то, что дипломатическим путем удастся достичь каких-либо договоренностей, что в итоге приведет к снижению накопленного дисконта в российских фондовых активах.

Индекс МосБиржи сегодня ждет сессия повышенной волатильности. Бумаги могут оставаться под давлением, хотя акции частных экспортеров, на мой взгляд, должны выглядеть устойчивей рынка. Например, это относится к металлургам, производителям удобрений и таким бумагам как Лукойл.

Также отмечу, что сегодня с утра мы не видим взлета котировок нефти или того же палладия, а это сейчас индикаторы геополитической напряженности.

По индексу МосБиржи ближайшая область торможения снизу расположена около январских минимумов. Это широкий диапазон 3160-3280 п. Что касается технических препятствий сверху, то каких-то важных рубежей до области 3650-3690 п. не выделяем.

На валютном рынке в последние пару сессий наблюдалось резкое ослабление курса рубля. Пара USD/RUB подскочила к 77,3. Риски подъема к более высоким отметкам сохраняются, несмотря на благоприятную конъюнктуру на сырьевых площадках. Однако с учетом отмеченных выше факторов, причин для полномасштабной паники в рубле пока все-таки не наблюдается.

Нельзя исключать подъема доллара в сторону январских максимумов около 80, но любые признаки дипломатического конструктива и деэскалации способны оказать очень сильную поддержку рублю.

На рынке акций США сегодня выходной. В стране празднуется День президента (день рождения Вашингтона). Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы будут торговаться до 21:00 МСК, фьючерсы на нефть — до 22:30 МСК. Макростатистика в США публиковаться не будет.

В России на Московской бирже и СПБ Бирже не будут проводиться торги по иностранным ценным бумагам с листингом в США.

В США постепенно подходит к концу сезон корпоративной отчетности. Из 84% отчитавшихся компаний индекса S&P 500 77% эмитентов показывают превышение чистой прибыли над уровнем прогнозов аналитиков. В среднем показатель увеличился в IV квартале на 30% г/г. Лучше всех относительно консенсусов показывают себя акции IT-компаний и здравоохранения.

Отличительной особенностью этого сезона является более сильная негативная реакция на слабые результаты по прибыли компаний, чем на позитивные. То есть при выходе EPS ниже консенсуса бумаги падали гораздо стремительней, чем росли при превышении прогнозов. По данным FactSet, в первом случае акции снижались за два дня до отчета и в течение двух дней после него в среднем на 2,8%. В случае же позитивного результата рост составлял лишь около +0,2%.

Бумаги в фокусе

• Северсталь (+1,2%). Компания отчиталась за IV квартал, а совет директоров рекомендовал рекордные квартальные дивиденды за всю историю. На одну акцию будет выплачено 109,81 руб. или около 6,6% по текущим котировкам. В целом финансовые результаты оказались сильными. Выручка компании превысила результаты III квартала благодаря увеличению объемов продаж на 15% г/г — это компенсировало негативный эффект от снижения цен на стальную продукцию кв/кв. Ухудшение конъюнктуры в IV квартале кв/кв нашло отражение в динамике EBITDA и чистой прибыли, однако частично нивелировалось увеличением продаж продукции с высокой добавленной стоимостью на 23% кв/кв. Компания показала рекордный результат по квартальному свободному денежному потоку. Рост показателя обусловлен высвобождением оборотного капитала, FCF относительно IV квартала 2020 г. увеличился в 5,3 раза.

Северсталь подняла прогноз по Capex на 2022 г. до $1,6 млрд против ожидавшихся ранее $1,3 млрд. Часть инвестпрограммы была перенесена с прошлого года. При прочих равных это должно оказать давление на дивиденды, однако эффект может быть сглажен благодаря корректировке дивидендной базы на extra-capex. Средне- и долгосрочные ожидания по акциям Северстали позитивные. Конъюнктура на рынке стальной продукции остается благоприятной. В краткосрочной перспективе на динамику бумаг будет оказывать, прежде всего, геополитика, однако за счет высокой доли выручки в валюте бумаги могут выглядеть устойчивее рынка.

• АЛРОСА (-5,8%). Акции выглядят крайне слабо относительно других экспортеров, не реагируя на высокие цены на алмазы, а также на тот факт, что выручка компании привязана к валюте. Прошедшая волна распродаж выглядит чрезмерной. При дальнейшей просадке может создаться интересный момент для ставки на поступательное восстановление на среднесрочном горизонте.

• Яндекс (-7,9%). Акции полностью отыграли волну роста, показанную ранее после сильного отчета. Котировки откатились к 3475 руб. Сильная зона поддержки может быть около 3200-3300 руб. Избыточная негативная реакция на геополитику обусловлена высокой концентрацией иностранного капитала.

Отчеты и другие события

• Лента в понедельник опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2021 г.

• Будет опубликован доклад Банка России о денежно-кредитной политике

• В США квартальные отчеты опубликуют: Lucid Group, Sun Communities, ICON и др.