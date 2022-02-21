Общее негативное закрытие большинства фондовых рынков в мире по итогам прошедшей недели, практически не оставляют российскому фондовому рынку места для какого-нибудь оптимизма.

Новости о предстоящих на этой неделе, возможных, переговоров на уровне глав МИДа, а потом возможно и на уровне глав государств по вопросу деэскалации напряжённости на Востоке Украины, пока не имеют существенного влияния на основные фондовые индикаторы в Москве.

Основные индексы снижаются, откинув оптимизм утренней торговой сессии в сторону. К данной минуте индекс РТС падает до отметки в 1 360,42 (-2,2%), а рублёвый индекс Московской Биржи теряет уже 2,3%, падая на уровень в 3 307,4 пункта. Курс российского рубля, после пятничного витка падения чуть-чуть отошёл от уровня в 77,5 — 77,7 рублей за один доллар США, но для возврата к уровням 74,9 — 75,0 рублей пока далеко. Актуальная стоимость американского доллара на торгах в валютной секции Московской Биржи сейчас составляет 77,0 рублей за один «зелёный». Курс единой европейской валюты колеблется на уровне в 87,6 рублей за одно евро.

В Америке сегодня День Президента и основные рынки будут закрыты, а своих ориентиров у нас пока не много, а те которые есть негативные. Геополитика полностью захватила российский рынок ценных бумаг и пока просветов нам не видно. Российский рынок падает, даже игнорируя рост фьючерсных контрактов на открытие американского фондового рынка, правда за день они могут полностью развернуться в своём движении, причём очень сильно.

Мы рассчитываем, что прошедшая в пятницу экспирация ряда опционов на индекс широкого рынка США Standard & Poor's 500 возможно как-то повлияет на общую картину мира на Уолл-Стрит, но сама идея нового витка военного конфликта на Востоке Украины давит и на умы инвесторов в Нью-Йорке. Сейчас на международном рынке капитала уже две проблемы — ФРС США и Украина, правда, западные СМИ пишут, что проблема именно в России.

Переубедить их за прошедшую неделю никому не удалось, возможно, на этой неделе будут хоть какие-то проблески ясности в данном вопросе.