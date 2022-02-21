После утреннего открытия в понедельник вблизи 77,7 руб. за доллар курс немного снизился на новостях о возможной встрече (саммите) президентов РФ и США. Однако улучшение ситуации на валютном рынке оказалось недолгим, и после новостей о дальнейшей эскалации конфликта пара доллар/рубль быстро поднялась выше 77 руб. Тем не менее, к середине дня рубль оставался в плюсе к USD, прибавляя около 0,6%, что представляло собой лучшую динамику среди валют-аналогов на развивающихся рынках. Отметим также, что сегодня площадки в США будут закрыты, что сократит ликвидность и добавит волатильности на российский рынок.

До конца дня все внимание инвесторов будет приковано к внеочередному заседанию Совбеза РФ, которое проведет президент. Также завтра рынок будет следить за внеочередным заседанием Совета Федераций РФ. Решения и геополитическая риторика по итогам обоих событий зададут тон рынку на ближайшие дни. В случае дальнейшего обострения ситуации ближайшим ориентиром для пары доллар/рубль сначала станет максимум недельной давности в виде 78,3 руб., а затем уже максимум с начала года в виде 80,4 руб.