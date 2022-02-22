По итогам вчерашнего дня индекс МосБиржи потерял 10,5%. Фондовый рынок находится под двойным прессом негатива: плохая геополитическая ситуация и перспектива ужесточения денежной политики ФРС США. Достаточно сказать, что обыкновенные акции компании с растущим бизнесом, Сбербанка от октябрьских максимов снились в два раза. В этом году мы уже видели несколько обвалов а также видели элементы восстановительного ралли. Период высокой волатильности это время больших возможностей для трейдеров. Другой вопрос, что брокерских счетов открыто много, а времени для активной торговли у большинства новых трейдеров нет. Как сочетать работу и учебу с активной торговлей? Что качается инвестиций, то я много раз писал что этот год не будет годом инвесторов которые вкладывают средства исключительно в акции. Для меня инвестиции это очень широкое понятие, которое включает и осязаемые ценности.

Вчера вечером мне задали вопрос что делать с обыкновенными акциями Сбербанка? Покупать? Это зависит от терпимости к риску. Акции уже давно находятся в «зоне медведей» и в данный момент сильные сопротивления находятся на уровне 230 и 255. Если стратегия и терпимость к риску позволяет купить эти акции, то можно и купить, но никто их «волшебной водой» не покропит и как «огурчики» они не станут завтра. Эти акции больны, потому являются экспозицией на Россию. Они могут отыграть часть потерь и вырасти до 230, но на восстановление октябрьских котировок 2021 года я бы пока не рассчитывал. Признание ДНР и ЛНР означает ввод российских войск на эти территории и в свою очередь новые санкции Запада. Поскольку фондовые рынки двигаются на опережение, как только будут понятно какой пакет санкций вводит Запад, на нашем рынке мы увидим рост котировок акций. Но он будет носить спекулятивный характер. Серьезные долгосрочные инверторы покупать российские акции не будут, потому что ввод миротворческих сил на территории ДНР и ЛНР это колоссальный риск того, что локальный конфликт перерастет в полномасштабную войну. Так что лично я жду в ближайший месяц 230 рублей по обыкновенным акциям Сбербанка и не жду 400 рублей.

Власти КНР предписали банкам и крупным компаниям раскрыть финансовые связи с компанией Ant Group. Этот финансовый холдинг принадлежит оппозиционному бизнесмену Джеку Ма. Китайские власти и дальше будут регулировать технологический сектор, что грозит снижением его показателей.

Сегодня наш рынок показывает признаки стабилизации. Тревожных сводок с фронтов нет — бронемашины не горят и все хорошо. Вчера объем торгов на МосБиржи был в два раза больше обычного. Рынок освободился от маржинальных «длинных» позиций, поэтому сегодня ситуация более спокойная. Когда геополитика уйдет в тень жатва инвестров будет обильна. К сожалению в тень она уйдет не сегодня и не завтра.