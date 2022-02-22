Российский рынок акций испытал мощнейший удар из-за значительных распродаж на фоне геополитической ситуации. Инвесторы негативно отреагировали на признание ДНР и ЛНР в качестве суверенных независимых государств. Кроме того, президент РФ поручил Минобороны обеспечить осуществление вооруженными силами функций по поддержанию мира на территории республик.

Ни одна акция на всей Московской бирже не закрылась в плюсе. Абсолютно все бумаги были под давлением. Более 15% потеряли 27 акций. Четверть капитализации потеряли расписки VK, на 20% обвалились ПИК, Сбербанк-ао, Qiwi, VEON.

По масштабу подобный обвал можно сравнить с худшими периодами 2008 г., но тогда паника была обусловлена общемировыми тенденциями. Сейчас же падение нашего рынка явно выделяется среди всех ключевых мировых фондовых площадок. Соотношение индекса РТС и индекса развивающихся стан MSCI EM опустилось к минимальным значениям за полтора года.

Под каток попали даже те бумаги, которые в текущей ситуации должны быть устойчивей рынка. Например, это касается Лукойла (-10%) или привилегированных акций Сургутнефтегаза (-10,7%). Учитывая слабый рубль и приближение Brent к $100, в среднесрочной перспективе есть неплохие шансы на их восстановление после прохождения пика паники.

Максимальные обороты за всю историю. В акциях индекса МосБиржи наторговали на 661,6 млрд руб. Это максимальное значение, которое чуть ли не в два раза выше предыдущего рекорда, установленного 18 января (353 млрд руб.).

Наибольшая активность традиционно была сконцентрирована в акциях Сбербанка и Газпрома, на которые пришлось 57% от всех объемов торгов.

Обвал индекса МосБиржи в понедельник составил 13,9%. В списке максимальных дневных просадок эта сессия занимает 10 место. Хуже было только в периоды обвалов во время кризисов 2008 и 1997-1998 гг.

Экстремальная волатильность во вторник сохранится. Возможны ли просадки существенно ниже? Да, причем это может быть уже даже не на факторе геополитики, а именно из-за эффекта отложенных маржинколлов из-за вчерашнего стремительного падения. Особенно это касается первой половины дня.

Какие-то конкретные поддержки по индексу МосБиржи при такой стремительной динамике сложно выделить. В моменты паники любые технически сильные уровни могут прокалываться вниз. В моменте на вчерашней вечерней сессии котировки откатывались до 2750 п. Это на 35% ниже октябрьских максимумов.

Ключевой темой, которая будет основным драйвером движения российского рынка, в ближайшее время станет реакция других стран на происходящие события. Ведь падение индекса МосБиржи — это в значительной степени эффект от опасений введения санкций. По сути, они уже частично заложены в цены.

Признание независимости республик воспринимается на Западе как выход России из минских соглашений. Президент США Байден уже ввел ряд санкций. Так, запрещаются инвестиции в ДНР и ЛНР, а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из этих регионов. Все имущество, находящееся в США и принадлежащее лицам, связанным с ДНР и ЛНР, будет заблокировано.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал России решительный и твердый ответ на признание республик. Союз отреагирует санкциями против причастных к этому акту, отметил он. Ранее он заявлял о введении новых санкций в случае признания ДНР и ЛНР.

Будут ли жесткие санкции? Этот вопрос открытый. Военная помощь ЛНР и ДНР может и не быть воспринята в качестве полномасштабного вторжения в Украину, а значит есть шансы, что те ограничения, о которых так много говорили на Западе, пока не будут вводиться.

Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США позднее объявит о дополнительных мерах, связанных с произошедшими событиями. При этом она подчеркнула, что эти меры не связаны с «суровыми экономическими мерами», подготовленными США вместе с партнерами на случай «дальнейшего вторжения» России на Украину.

На рынке гособлигаций давление наверняка сохранится. Индекс ОФЗ (RGBI) в понедельник упал на 2%, обновив минимумы с 2016 г. Ранее в качестве санкционных инициатив США назывались ограничения для покупок вторичного долга. В случае введения таких мер общий уровень ставок по ОФЗ при прочих равных может быть выше. Более высокие ставки по рублевым гособлигациям — негатив для рынка акций, ведь от него инвесторы будут требовать большей отдачи из-за более высоких рисков.

Российский рубль вчера выглядел слабо, но масштабного обвала сопоставимого с просадкой акций все-таки не было. Курс USD/RUB подошел к уровню 80 и в условиях огромного предложения валюты со стороны экспортеров из-за высоких цен на сырье пока не ускорил движение наверх. Риски продолжения роста валюты высокие, однако по-настоящему значительного ослабления, вероятно, удастся избежать из-за благоприятной конъюнктуры в commodities.

Бумаги в фокусе

Когда на рынке появляется паника, то часто возникают неоправданные отклонения тех или иных акций вслед за общей распродажей. В текущей ситуации выглядит избыточной просадка многих частных экспортеров, которые, на мой взгляд, не должны быть как-либо затронуты даже в случае введения внешних ограничений. Например, к таким можно отнести Лукойл, Норникель, Северсталь, НЛМК, Полюс, Полиметалл, ФосАгро.

Есть и ряд госкомпаний, которые показывают мощное снижение, однако угроз их финансовой устойчивости нет. В этом плане можно выделить акции АЛРОСА, которая весь свободный денежный поток направляет акционерам в виде дивидендов. Потенциальная дивдоходность на горизонте года при текущих рыночных ценах уже выше 15%. При этом предпосылок к выходу рынка алмазов из состояния дефицита пока не наблюдается. Это возможно лишь за счет дальнейшего роста цен.

Лента (-5,2%). Компания опубликовала неплохую финансовую отчетность за IV квартал. Показатель EBITDA вырос на 22,2% г/г. Соотношение Чистый долг/EBITDA опустилось с 1,5 до 1,4. Долгосрочные ожидания по бумагам Ленты на 2022 г. умеренно позитивные. Компания может стать одним из самых быстрорастущих ритейлеров на рынке, в том числе за счет приобретения более мелких сетей. В течение года особое внимание стоит уделить темпам роста онлайн-сегмента.