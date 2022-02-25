Падение фондового рынка стало беспрецедентным. По итогам основной сессии на положительной территории удержались только фонды денежного рынка: VTBM ETF (+0,06%) и аналоги. Аутсайдерами стали акции Сбербанка (-37,06%), в какой-то момент они стоили менее 100 руб. впервые с 2016 года. Пара USD/RUB обновила исторический максимум, поднявшись в моменте почти до 90 руб. Как следствие, стоимость барреля Brent превысила 9 тысяч рублей. Стоит отметить, что на фоне положительной динамики индекса NASDAQ и сильной перепроданности акций на вечерней сессии начались "панические покупки", что позволило ряду голубых фишек отыграть значительную часть потерь.

Банк России защищает рубль. Благодаря оперативно принятым мерам регулятору удалось избежать нестабильности на валютном рынке. Помимо прямых административных ограничений, в арсенале центробанка есть несколько более мягких инструментов воздействия на рынок: прямые интервенции, предоставление ликвидности, а также временная приостановка покупки валюты в резервный фонд. Мы полагаем, что регулятор не допустит обвала национальной валюты. При этом, учитывая низкие цены на акции и облигации, мы не исключаем даже повышенного спекулятивного спроса на рубли в ближайшие дни.

Доходность акций и облигаций достигла исторического максимума. Доходность валютных ОФЗ с погашением через шесть лет составила около 9% годовых, аналогичных рублевых бумаг — более 16%. Дивдоходность Сбербанка, ВТБ и Газпрома уже превысила 20% годовых. Нельзя исключать, что в сложившейся ситуации эмитенты могут пересмотреть дивидендные ориентиры на текущий год, поэтому облигации с точки зрения вложений выглядят более надежными. Низкие цены обусловлены массовым закрытием позиций нерезидентами, в том с числе по маржин-коллам, однако такая ситуация будет носить краткосрочный характер.

Торговые идеи временно не публикуются. На фоне высокой волатильности рынка следует проявлять исключительную осторожность.

Высокая волатильность сохранится. Ориентиров пока не обозначаем.