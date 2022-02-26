МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Курс рубля к основным резервным валютам в течение завершающейся рабочей недели резко провалился и ушел на исторически минимумы. Так, доллар взлетал до 89,6 рубля, а евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).

Основным курсообразующим фактором для рубля остались геополитические события, связанные с военными действиями в Донбассе и на Украине в целом. Рынок нефти на фоне возросших рисков геополитики обновил максимум с августа 2014 года – около 105,79 доллара за баррель сорта Brent, однако это поддерживало рубль только в период его восстановления в пятницу.

В итоге доллар за неделю взлетел на 5,7 рубля до уровня 83 рубля, евро — на 5,45 рубля до 93 рублей. Рублевая цена барреля марки Brent при этом подскочила до 7,85 тысячи против 7,25 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОСТАВАЛСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В начале торговой недели рубль падал против доллара и евро. При этом политические усилия президента Франции Эмманюэля Макрона, предложившего провести встречу российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, были перечеркнуты эскалацией обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.

Последовавшие просьбы глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину о признании независимости республик усилили падение рубля: курс доллара направился к 80 рублям.

Затем было заседание Совбеза РФ, на котором все его члены высказались за признание Россией суверенитета самопровозглашенных республик. Позже Путин обратился к россиянам по событиям на Украине, в ходе которого заявил, что считает необходимым принять такое решение. Сразу после телеобращения президент России в Кремле подписал соответствующие указы.

После таких событий рубль взял передышку в ослаблении, хотя в праздничную среду он продолжил слабеть, а доллар закреплялся уже выше 80 рублей. После признания ДНР и ЛНР Путин поручил обеспечить поддержание мира в этих республиках Вооруженными силами РФ.

Президент США Джо Байден в санкционном указе заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.

Последовавшие санкции ЕС и США оказались относительно мягкими. Они затронули ВЭБ и Промстройбанк, 351 депутата Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц.

Впрочем, фундаментальная картина для рубля оставалась сильной, обеспечивая относительную устойчивость рубля в условиях роста геополитической и санкционной напряженности. На эвакуацию женщин и детей из ДНР и ЛНР как на фактор геополитики мало кто обращал внимание.

ГЕОПОЛИТИКА ВСЕ РЕШИТ

Завершение рабочей недели рубль ознаменовал едва ли не самым сильным за всю историю обвалом против доллара и евро. Геополитика осталась главным курсообразующим фактором. Как и предупреждал президент США Джо Байден, военные действия России на территории Украины все-таки начались.

Президент РФ Владимир Путин принял решения о специальной военной операции на Украине. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля (почти за двое суток), российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.

На фоне таких событий рубль и выходил на исторические минимумы в результате сильного обвала. Впрочем, грамотные действия ЦБ РФ оказали стабилизирующее влияние на его курс. Так, финрегулятор начал прямые валютные интервенции на рынке для поддержки рубля.

Кроме того, ЦБ увеличил максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям РЕПО в иностранной валюте с 15 до 50 миллиардов долларов. Это сняло остроту проблемы с валютной ликвидностью на рынке и не толкало его игроков к ее прямым покупкам. В итоге доллар и евро не «улетели в космос», оставшись во вполне приличных для сложившейся ситуации коридорах.

Ближайшее будущее курса рубля теперь всецело зависит от геополитики, а точнее от способности Москвы и Киева найти общие точки для переговоров, о которых, кстати обе стороны в пятницу уже стали говорить.