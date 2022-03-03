Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть, большинство металлов и других сырьевых товаров продолжают рост, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Рубль пытался развить коррекционное укрепление после достижения накануне очередного исторического минимума к доллару.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду закрылись повышением трех основных индексов в пределах 1,9% после того, как глава ФРС Пауэлл просигнализировал перспективу повышения процентных ставок в марте лишь на 25 базисных пунктов. Пауэлл также подчеркнул, что регулятор продолжает внимательно следить за инфляцией, а другие представители ФРС в ходе своих выступлений по-прежнему призывали к сворачиванию монетарного стимулирования. Пока что для фондового рынка рост процентной ставки менее чем на 50 базисных пунктов является умеренно позитивным сценарием. Статистика в среду же показала увеличение занятости в частном секторе страны в феврале, по оценкам ADP, на 475 тыс. (ожидалось +378 тыс.) — неплохой экономический сигнал перед публикацией официальных данных в пятницу.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% в ожидании новых экономических и геополитических сигналов. Индикатор накануне стремился к сопротивлению 4440 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), до закрепления выше которого остается под нисходящим давлением. В четверг на биржах вновь будут ждать выступления главы ФРС, а также данных по деловой активности в секторе услуг и с рынка труда.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, который пытался восполнить потери предыдущей сессии.

Макроэкономические данные при этом показали ускорение потребительской инфляции еврозоны в феврале с 5,1% до 5,8% г/г (ожидалось +5,3%). Сегодня на рынке будут ждать сигналов ускорения активности в региональном секторе услуг, а также протоколов заседания ЕЦБ. Европейский финансовый регулятор, несмотря на инфляционное давление, пока занимает намного более сдержанную позицию в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики, нежели ФРС.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%. Китайские индексы в основном снижаются в пределах 1%. Индикатор деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin за февраль упал больше прогнозов — с 51,4 до 50,2 пункта (ожидалось 50,9 пункта).

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром продолжают ралли и прибавляют около 3,5% после скачка на 7% накануне. Котировки расположены у пиков с 2013 и 2011 года соответственно с ближайшими сопротивлениями у 120 долл. и 115 долл. Ближайшие поддержки находятся у 112,50 долл. и 111 долл. соответственно. На рынок поступают сообщения о приостановке закупок российской нефти рядом европейских энергетических компаний, несмотря на отсутствие санкций в этом отношении, что создает более ограниченное предложение. ОПЕК+ накануне на заседании мониторингового комитета при этом оценила рынок как хорошо сбалансированный и сохранила планы по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. барр./день ежемесячно. Геополитический фактор остается для нефтяного рынка определяющим.

События дня:

• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за февраль

• индекс цен производителей еврозоны в феврале (13.00 мск)

• уровень безработицы еврозоны в январе (13.00 мск)

• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)

• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)

• индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за февраль (18.00 мск)

• производственные заказы США в январе (18.00 мск)

• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.00 мск)

• квартальные результаты Best Buy, Gap

• финансовые результаты МТС, ЛУКОЙЛа, банка "Санкт-Петербург" и VK за весь 2021 г. по МСФО

• совет директоров ФосАгро

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу подскочили на 20-26%, но остались ниже сопротивлений 2550 и 950 пунктов соответственно. На рынке сложились технические предпосылки для развития повышения, но в текущих условиях отскоку могло бы помочь разве что значительное улучшение геополитической обстановки. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 1850 и 610 пунктов. Торги в фондовой секции Мосбиржи в четверг вновь проводиться не будут. Текущая рабочая неделя в РФ удлиненная из-за переноса праздников, в связи с чем не исключено возобновление торгов в субботу.

Рубль накануне на Форекс обвалился до очередного исторического минимума против доллара 117,75 долл., после чего немного скорректировался вниз. Доллар с утра торгуется у 105 рублей, а евро расположен у 116 рублей, после скачка в район 125 рублей накануне.

Российский фондовый рынок в четверг останется закрыт, а торги по депозитарным распискам на отечественные компании накануне в Великобритании и США преимущественно завершились обвалом, который во многом обеспечивался ограничениями на покупку отечественных бумаг за рубежом. Вырасти удалось Полиметаллу, который тем не менее представил слабые финансовые результаты за 2-е полугодие прошлого года, не оправдавшие консенсус (выручка упала на 6,6% г/г, а EBITDA сократилась на 25% г/г из-за сильного роста себестоимости добычи), а также ритейлеру Ленте. В остальном финансовое давление на Россию продолжает усиливаться. Индексный провайдер MSCI исключит российские акции из индикаторов развивающихся рынков, а FTSE Russia — из всех индексов. Fitch же понизило кредитный рейтинг России до "мусорного", опасаясь невыполнения международных обязательств после введенных санкций.