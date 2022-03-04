Вчера бюджетный комитет одобрил возможность размещения средств ФНБ в ОФЗ и акции российских компаний. На заседание Госдумы законопроект планируется вынести 4 марта, причем не исключено, что сегодня же проект будет принят во втором и третьем чтении. Ранее сообщалось, что на эти цели планируется выделить 1 трлн руб. Покупка ОФЗ на средства ФНБ окажет поддержку котировкам на вторичном рынке. Также это позволит Минфину размещать новый госдолг при слабом рыночном спросе.

Помимо этого, законопроект предполагает остановку действия бюджетного правила, что позволит использовать дополнительные нефтегазовые доходы на финансирование текущих расходов. Это снизит потребности Минфина в новых заимствованиях и увеличивает возможности правительства в реализации дополнительных расходов на поддержку экономики.

Повышение ставок по депозитам начало позитивно отражаться на ликвидности банковского сектора. Банки сообщают о возвращении средств клиентов. На этом фоне ставки Mosprime на срок 2-6 месяцев вчера снизились на 10 — 20 б.п. Структурный дефицит ликвидности вчера увеличился всего на 0,1 трлн руб., тогда как за два предыдущих дня (1-2 марта) структурный дефицит вырос на 4 трлн руб. Возвращение средств клиентов расширит ресурсную базу банков и возможности инвестирования в ОФЗ.