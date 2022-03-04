Рубль снова начал день с роста. В первый час торгов пара доллар-рубль расчетами "сегодня" подбиралась к "круглой" отметке 100, но штурмовать ее не решилась.

Но если в последние два дня в первые минуты торгов тут же появлялся сильный спрос на валюту, то сегодня такого не происходит. Основная причина укрепления рубля кроется в распоряжении Банка России взимать 12-процентную комиссию за покупку валюты со всех участников торгов. Вчера комиссия в 30% действовала только при покупке долларов, евро и фунтов стерлингов частными клиентами.

Теперь многие задумаются, насколько реально им нужна валюта, а данный сегмент рынка стал совсем неинтересен для валютных спекулянтов.

Возможно, на российский валютный рынок все-таки начала поступать экспортная валютная выручка, 80% которой экспортеры обязаны продавать. Вчера Минфин США разъяснил, что оплату поставок из России энергоносителей можно осуществлять даже по схемам с участием попавших под санкции российских банков.

При этом котировки пары доллар-рубль расчетами "завтра" по-прежнему ниже, чем расчетами "сегодня". Обычно происходит наоборот, поскольку в курс "завтрашних" расчетов закладывается стоимость денег. Текущая ситуация говорит о том, что спрос на доллары и евро формируется насущными потребностями участников торгов, и в меньшей степени — ожиданиями дальнейшей девальвации.

Fitch и Moody's вчера снизили кредитный рейтинг России сразу на 6 ступеней. Вслед за этим последует снижение рейтингов и корпоративных заемщиков, что сделает для них западный рынок капитала недоступным даже по формальным признакам.

Пока сложно сказать, как будут в этих условиях расплачиваться по евробондам заемщики и будут ли они это делать вообще. В таких условиях не рекомендуем приобретать еврооблигации российских эмитентов, которые ранее были лучшей и наиболее эффективной защитой капитала от девальвации рубля.

Московская биржа сообщила о неторговых днях с 5 по 8 марта включительно. Столь длительные выходные и нарастание политических рисков будут сегодня главным препятствиями для роста курса рубля.