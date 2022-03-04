На старте сессии рубль показал кратковременное укрепление, доллар опускался к 100 руб. Вскоре российская валюта сдала позиции, выйдя в относительно умеренный минус. Ситуация для рубля остается неблагоприятной из-за высоких геополитических и санкционных рисков.

Банк России снизил с 30% до 12% комиссию на покупку долларов, евро и британских фунтов, но распространил ее и на юридических лиц. Кроме того, Мосбиржа запретила короткие позиции по евро. Это вызвало разбалансировку курсов валют, в результате чего их соотношение стало не соответствовать кросс-курсам на мировом рынке, в частности EUR/USD.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной завершился договоренностями, носящими гуманитарный характер, а также намерением продолжить диалог, очередной раунд может состояться в начале следующей недели. Однако пока инвесторы не видят перспектив начала устойчивой деэскалации, что обуславливает слабость рубля.

Нефтяные цены вчера испытали резкое снижение от многолетних вершин, реагируя на информацию американского госдепартамента о том, что США и Иран близки к сделке. Для рубля более важной является новость о том, что в США рассматривается законопроект об отказе от поставок российской нефти, хотя решение пока не принято.

Торги на рынке акций и облигаций Московская биржа сегодня по решению Банка России не проводит пятую сессию подряд. 5, 6, 7 и 8 марта торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не проводятся, сообщила площадка.