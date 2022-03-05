С объявленными в воскресенье западными санкциями (отключение некоторых банков от SWIFT и заморозка части валютных резервов) глобальные инвесторы начали фронтально ликвидировать свои позиции в российских евробондах. В результате, сегмент оказался просто в нокауте — нерезиденты стали выходить из российского риска уже по абсолютно любым ценам.

Рейтинговые агентства разом продаунгрейдили суверенный рейтинг России в инвалюте до композитного уровня CCC+. Это минимум с момента дефолта 1998 г. В частности, Moody's отметило "возросший риск дестабилизации платежей по суверенному долгу, учитывая жесткость и скоординированность санкций, а также наличие серьезных сомнений в желании России обслуживать свой долг". Между тем, российский Центробанк сообщил, что, несмотря на введение капитальных ограничений в стране, продолжать оплачивать долг в валюте нерезидентам можно — ограничения со стороны властей касаются только нового долга.

В последние два дня рынок стал малоликвидным: кто успел выйти из российских бумаг по приемлемым ценам, это уже сделал, а на сложившихся ценовых уровнях продавать уже не имеет смысла, так как это означает фиксацию больших убытков. После того как шок ликвидности пройдет, инвесторы, по-видимому, попытаются определить и заложить в цены recovery rate по российским евробондам — то есть процентную величину номинальной стоимости облигации, которую получит ее держатель в случае банкротства заемщика или какого-то кредитного события.

Для тех инвесторов, кто еще готов иметь дело с российским инвалютным долгом, основной вопрос сейчас состоит в том, продолжится ли его исправное обслуживание. Что касается суверенного долга, то это выяснится довольно скоро: дело в том, что март — довольно урожайный месяц с точки зрения объема купонных платежей. До конца месяца Минфину РФ необходимо будет выплатить, по нашим расчетам, $372 млн (ближайшие выплаты ожидаются 16 марта по двум выпускам). Более того, единственное в этом году погашение в суверенном сегменте (объемом $2 млрд) запланировано совсем скоро — 4 апреля 2022 г.

И хотя успешное прохождение данных выплат отнюдь не гарантирует дальнейшее исправное обслуживание долга, принимая во внимание ограниченный из-за заморозки части ЗВР доступ РФ к валютной ликвидности, оно, тем не менее, будет служить индикатором, что Минфин хотя бы имеет желание это делать. Пока линейка бумаг Минфина котируется в среднем по 30% от номинала.

Поскольку рынок стал неликвидным (по многим выпускам российских евробондов просто отсутствуют котировки), в текущем обзоре мы не приводим информацию по конкретным бумагам и карты рынка.