Внешний фон утром субботы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть, драгоценные и цветные металлы, а также пшеницу завершили неделю уверенным ростом, а настроения на мировых фондовых площадках на фоне геополитических и экономических факторов продолжили ухудшаться.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу закрылись снижением трех основных индексов на 0,5-1,6% во главе с высокотехнологичным сектором, которые продолжили отступать от района краткосрочных сопротивлений на фоне сохранения геополитической напряженности и вероятного повышения ставок ФРС в середине марта. Отчет по национальному рынку труда за февраль в пятницу оказался лучше прогнозов и показал ускорение роста занятости в несельскохозяйственном секторе с 481 тыс. до 678 тыс. при падении безработицы с 4% до 3,8%. Темпы роста среднечасовой зарплаты при этом замедлились с 5,5% до 5,1% (ожидалось ускорение до 5,8%) — неплохой сигнал в отношении инфляции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 к завершению сессии теряли около 1%, располагаясь ниже сопротивления 4400 пунктов, до преодоления которого можно говорить о рисках тестирования 4225 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). На предстоящей неделе в США можно отметить публикацию потребительских цен за февраль, которые могут показать ускорение инфляционной спирали до 7,9% г/г. Кроме того, выйдет предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за март. Представители ФРС традиционно приостановят выступления перед заседанием 16 марта.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 5%. Настроения инвесторов в регионе продолжают ухудшаться на фоне ужесточения санкционных мер против РФ, попыток лидеров экстренно найти пути замены хотя бы части импортируемого из России газа и ускорения инфляции. Статистика пятницы показала рост розничных продаж еврозоны в январе лишь на 0,2% м/м (ожидалось +1,5%) после снижения на 2,7% месяцем ранее. На следующей неделе ЕЦБ проведет очередное заседание, изменений на котором, впрочем, не ожидается, хотя в целом регулятор уже не исключает повышения ставок в этом году. В ближайшие дни инвесторы также будут ждать публикации данных по ВВП Великобритании и еврозоны, промышленному производству и розничным продажам Германии, потребительской инфляции Германии и саммита лидеров ЕС.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI накануне подскочили почти на 7%, вернувшись к достигнутому ранее на неделе району сопротивлений 120 долл. и 115 долл. соответственно, несмотря на новые сообщения о близости к заключению ядерной сделки с Ираном. По итогам недели нефтяные котировки прибавили порядка 20%, показав самые быстрые недельные темпы роста почти за 2 года на фоне продолжения военной операции на Украине и рассмотрения в США возможности запрета импорта российской нефти. Импульс к повышению на рынке остается высоким, но стоит учитывать, что у текущих вершин сигналы о стабилизации геополитической обстановки могут спровоцировать фиксацию прибыли.

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Рынок к открытию

Рубль накануне оставался недалеко от исторических максимумов против доллара и евро, демонстрируя разнонаправленную динамику на разных торговых площадках. На Форекс в целом европейская валюта сохраняла слабость и достигла минимума к американскому доллару с мая 2020 года. Доллар продолжает пользоваться спросом в качестве актива-убежища, а евро, напротив, уже принимает на себя удар от косвенного эффекта вводимых против России санкций.

Российский фондовый рынок в рабочую субботу остается закрытым, а торги возобновятся не ранее среды, 9 марта. Лондонская фондовая биржа в пятницу приостановила торги расписками оставшихся российских компаний. Золото на фоне общемирового ухода от риска вернулось к пикам с конца февраля в район 1970 долл. и еще может проверить на прочность уровень 2000 долл. до заседания ФРС. Серебро при этом достигло максимума с августа 2021 года, преодолев отметку 25,50 долл. Сырьевое ралли продолжается, разгоняя глобальную инфляцию. Следующий раунд переговоров России и Украины при этом может состояться на выходных.