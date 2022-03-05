На минувшей неделе нефтяные контракты показали самый большой еженедельный прирост с середины 2020 г. Котировки фьючерсов Brent закрыли пятничные торги на уровне $118,1 за баррель, на 21% выше значений прошлой пятницы. Последний раз такие цены можно было увидеть в феврале 2013 г.

В условиях высокой волатильности сложно строить прогнозы. Каждый день появляется много важных новостей, способных изменить сентимент. На мой взгляд, многое будет зависеть от хода переговоров России с Украиной. В отсутствии деэскалации западные политики мотивированы как можно дольше держать отрасль в напряжении, оказывая политическое давление на Россию.

Если напряженность затянется, то цены на нефть могут продолжить рост. В качестве цели можно обозначить максимумы 2011 г. в районе $128-130 за баррель.

Вероятность реальных серьезных ограничений на нефтегазовый экспорт выглядит низкой, поскольку это зеркально ударит по западной экономике и может привести к стремительному разгону инфляции, которая и так уже стала проблемой в конце 2021-начале 2022 г. Российский экспорт составляет до 5 млн б/с ежедневно или 5% от мирового спроса. Просто так заменить этот объем не получится.

Однако при нынешних настроениях вводить санкции и не надо — достаточно, чтобы чиновники разного уровня громко призывали к бану российской нефти. Само по себе это уже будет сдерживать компании, задействованные в обеспечении поставок нефти, от новых сделок с российским экспортом.

По информации Reuters, нефтетрейдеры, морские перевозчики, страховые компании и банки, осуществляющие торговое финансирование, стараются избегать новых сделок с российской нефтью. Мониторинговое агентство Argus на этой неделе сообщало, что скидка в цене российской нефти Urals к эталонному сорту Brent достигала рекордных $18 за баррель, косвенно подтверждая эти сообщения.

Краткосрочно и Россия, и Запад вполне могут выдержать эту ситуацию, но затяжного конфликта вряд ли кто-то захочет. После деэскалации западные политики могут смягчить риторику и выпустить разъяснения к санкциям. Полагаю, что в этих разъяснениях будет широкий перечень исключений для торговли товарами, критически важными для ЕС, в том числе российской нефтью и газом. Однако, когда будет деэскалация — пока не ясно. Среди ближайших возможных катализаторов третий раунд переговоров Россия — Украина в эти выходные.

В пятницу были опубликованы данные от Baker Hughes, которые показали сокращение числа активных нефтяных установок в США на 3 уст. до 519 уст. Несмотря на цены, буровая активность продолжает стагнировать. Если ускорения не произойдет, то добыча в США вряд ли сможет ощутимо вырасти в 2022 г., что может стать еще одним поддерживающим фактором для цен на нефть. По актуальным прогнозам EIA, добыча в США в этом году может составить 11,97 млн б/с.

Сегодня на биржах ICE и CME выходной, фьючерсы на нефть торговаться не будут.