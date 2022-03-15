Сектор российских еврооблигаций: «Норникель» получил разрешение от специальной комиссии при Минфине на погашение купона по еврооблигациям. Об этом в интервью РБК рассказал Владимир Потанин. Хотя валютное регулирование предусматривает ограничение на выплату как суверенного долга, так и долгов компаний, существует одна особняком стоящая проблема ‒ текущие платежи по купонным выплатам, процентам и амортизации кредитов там, где это предусмотрено соглашениями. По его мнению, здесь не нужно закручивать гайки: необходимо дать возможность компаниям, которые способны платить по этим кредитам, провести такие платежи. «Потому что неоплата даже на небольшую сумму приводит к кросс-дефолтам по всем обязательствам. Это не в наших интересах», ‒ объяснил президент «Норникеля». Китайский Haval повышает цены на машины российской сборки на 50%

Была выработана другая схема с созданием комиссии при Минфине под руководством Антона Силуанова, которая должна рассматривать заявки от компаний: только в случае ее одобрения они смогут расплатиться с внешними кредиторами в валюте. «Были, наверное, понятные сомнения в том, насколько оперативно сможет комиссия принимать решения по такого рода вопросам. Тем не менее эти опасения были развеяны», ‒ признался бизнесмен. Он утверждает, что заявка «Норникеля» была рассмотрена за один день и компания уже выплатила купон по евробондам.

Сектор ОФЗ: в пятницу ЦБ РФ проведет заседание по ставке. На наш взгляд, Банк России, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне (20%) — какие-либо корректировки вряд ли имеют смысл до следующего, апрельского, заседания. С момента экстренного повышения ставки (27 февраля) прошло слишком мало времени, чтобы можно было оценить его эффект на инфляцию, динамику вкладов и кредитования. Можно предположить, что в пятничном заявлении ЦБ могут быть объявлены дополнительные меры финансовой стабилизации.