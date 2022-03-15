Небо затянуто облаками, и пока на горизонте ни просвета не видать. Ситуация в Украине, новый всплеск заражений коронавирусом в Китае. Все это на фоне предстоящего повышения ставок. Короче, ничего хорошего. Поэтому, как ни стараются инвесторы сохранять спокойствие, продажи все же идут и заталкивают рынок все ниже и ниже.

Вот и вчерашний день стартовал вроде бы и неплохо. Даже какое-то время мы наблюдали рост. Но сил у быков хватило лишь до середины основной торговой сессии, а дальше медленно, но верно инициатива вновь перешла к медведям и они увели-таки индексы в красную зону. Лишь старина Dow (DJIA-30) не сдался, ему удалось закрыть день в чисто символическом плюсе, прибавив 1 пункт к пятничному закрытию. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял очередные 2%.

Впрочем, ничего удивительного здесь нет, поскольку повышение процентных ставок будет сказываться, прежде всего, на акциях ведущих технологических компаний, которые и выросли за последние годы более всего, и где мы наблюдаем в последнее время наиболее мощные волны фиксации прибыли.