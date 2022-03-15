2022-03-15T16:10:25+03:00
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2022
https://1prime.ru/experts/20220315/836383501.html
Иранская нефть становится ближе
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Котировки нефть Brent упали ниже $100 за баррель. Поводом для снижения служат несколько факторов. Во-первых карантинные меры в Китае уже привели к снижению спроса из-за резкого... ПРАЙМ, 15.03.2022
мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Андрей Кочетков
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Котировки нефть Brent упали ниже $100 за баррель. Поводом для снижения служат несколько факторов.
Во-первых карантинные меры в Китае уже привели к снижению спроса из-за резкого падения трафика в ряде городских образований. Во-вторых, переговоры в Вене по иранской тематике продолжаются и страны запада выражают более высокую заинтересованность в достижении сделки на фоне ограничений на импорт российской нефти.
Впрочем, сама Россия в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова также выразила надежду на быстрое продвижение переговоров. Соответственно, есть вероятность, что в ближайшие недели Иран добьётся снятия части санкций, что позволит ему легально увеличить экспорт своей нефти.
По состоянию на 15:20 мск:
- Brent — $98,79 (-7,59%),
- WTI — $93,23 (-7,86%),
- Алюминий — $3274,5 (-1,36%),
- Золото — $1928,1 (-1,67%),
- Медь — $9864,62 (-1,07%),
- Палладий — $2410 (-0,31%).