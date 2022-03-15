Котировки нефть Brent упали ниже $100 за баррель. Поводом для снижения служат несколько факторов.

Во-первых карантинные меры в Китае уже привели к снижению спроса из-за резкого падения трафика в ряде городских образований. Во-вторых, переговоры в Вене по иранской тематике продолжаются и страны запада выражают более высокую заинтересованность в достижении сделки на фоне ограничений на импорт российской нефти.

Впрочем, сама Россия в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова также выразила надежду на быстрое продвижение переговоров. Соответственно, есть вероятность, что в ближайшие недели Иран добьётся снятия части санкций, что позволит ему легально увеличить экспорт своей нефти.

По состоянию на 15:20 мск: