Вот и дождались. Весеннее солнце выглянуло из-за туч, и участникам рынка тут же стало радостней и веселей на душе. Хотя по итогам первой половины вчерашнего дня ничто не сулило нам хорошей погоды. Азия была в жестком минусе, Европа также не подавала никаких признаков жизни, и только наиболее оптимистичные американцы все же надеялись на лучшее, и поэтому торги на премаркете проходили в зеленой зоне вблизи нулевых отметок.

Старт росту дали вышедшие макроэкономические данные по ценам производителей, которые показали некоторое замедление темпов инфляции по итогам февраля. Ура! Может быть, это замедление было и не столь значительным, но сам факт обрадовал участников рынка: фактически сразу же после публикации этих данных начался постепенный разгон котировок, который продолжался в течение всей основной торговой сессии. Причем этот рост коснулся всех экономических секторов за исключением энергетического, где продолжалась фиксация прибыли в акциях нефтегазовых компаний на фоне обвала нефтяных котировок. Но нефть живет своей жизнью, и все к этому давно уже привыкли.