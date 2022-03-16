2022-03-16T15:19:14+03:00
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2022-03-16T15:19:14+03:00
2022
https://1prime.ru/experts/20220316/836394268.html
Весеннее солнце выглянуло из-за туч
Мнения аналитиков
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Вот и дождались. Весеннее солнце выглянуло из-за туч, и участникам рынка тут же стало радостней и веселей на душе. Хотя по итогам первой половины вчерашнего дня ничто не сулило... ПРАЙМ, 16.03.2022
мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Павел Пахомов
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Вот и дождались. Весеннее солнце выглянуло из-за туч, и участникам рынка тут же стало радостней и веселей на душе. Хотя по итогам первой половины вчерашнего дня ничто не сулило нам хорошей погоды. Азия была в жестком минусе, Европа также не подавала никаких признаков жизни, и только наиболее оптимистичные американцы все же надеялись на лучшее, и поэтому торги на премаркете проходили в зеленой зоне вблизи нулевых отметок.
Старт росту дали вышедшие макроэкономические данные по ценам производителей, которые показали некоторое замедление темпов инфляции по итогам февраля. Ура! Может быть, это замедление было и не столь значительным, но сам факт обрадовал участников рынка: фактически сразу же после публикации этих данных начался постепенный разгон котировок, который продолжался в течение всей основной торговой сессии. Причем этот рост коснулся всех экономических секторов за исключением энергетического, где продолжалась фиксация прибыли в акциях нефтегазовых компаний на фоне обвала нефтяных котировок. Но нефть живет своей жизнью, и все к этому давно уже привыкли.