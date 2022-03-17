ФРС опасается, что инфляция останется повышенной достаточно долго
Двухдневное заседание комитета по открытому рынку ФРС США завершилось публикацией заявления по итогам заседания и нового экономического прогноза. Во-первых, как и ожидалось, комитет принял решение повысить ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до ¼-⅟₂% годовых и одновременно предупредил о продолжении повышения ставки. При этом стоит обратить внимание, что Дж.Буллард, один из голосующих членов комитета, проголосовал против, так как настаивал на повышение ставки сразу на половину процентного пункта.
Во-вторых, комитет намерен на следующем заседании, которое состоится по графику в мае, принять решение о сокращении стоимости казначейских облигаций и ипотечных бумаг, находящихся на балансе ФРС. В-третьих, ФРС серьезно скорректировала свой экономический прогноз. Так, темп прироста ВВП США в 2022 году снижен до 2,8% в год (до этого прогнозировали 4,0%), а прогноз по базовой инфляции (core inflation) увеличен до 4,1% (был 2,7%).
В-четвертых, хотели бы обратить внимание, что прогноз по ставке в конце 2024 года увеличен до 2,8%, в то время как в декабре комитет был намерен оставить его на уровне 2,1% годовых. С нашей точки зрения, пересмотр прогноза по инфляции и ставки на конец 2024 года свидетельствует об определённой неуверенности руководства ФРС, которое, по-видимому, опасается, что инфляция останется повышенной достаточно длительное время и, вследствие этого, придется выйти на более высокий уровень ставки по федеральным фондам по сравнению с первоначальным прогнозом, чтобы сбить инфляционное давление.
https://1prime.ru/experts/20220317/836401096.html