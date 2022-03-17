Двухдневное заседание комитета по открытому рынку ФРС США завершилось публикацией заявления по итогам заседания и нового экономического прогноза. Во-первых, как и ожидалось, комитет принял решение повысить ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до ¼-⅟₂% годовых и одновременно предупредил о продолжении повышения ставки. При этом стоит обратить внимание, что Дж.Буллард, один из голосующих членов комитета, проголосовал против, так как настаивал на повышение ставки сразу на половину процентного пункта. Брокеры решили обойти закрытую биржу

Во-вторых, комитет намерен на следующем заседании, которое состоится по графику в мае, принять решение о сокращении стоимости казначейских облигаций и ипотечных бумаг, находящихся на балансе ФРС. В-третьих, ФРС серьезно скорректировала свой экономический прогноз. Так, темп прироста ВВП США в 2022 году снижен до 2,8% в год (до этого прогнозировали 4,0%), а прогноз по базовой инфляции (core inflation) увеличен до 4,1% (был 2,7%).

В-четвертых, хотели бы обратить внимание, что прогноз по ставке в конце 2024 года увеличен до 2,8%, в то время как в декабре комитет был намерен оставить его на уровне 2,1% годовых. С нашей точки зрения, пересмотр прогноза по инфляции и ставки на конец 2024 года свидетельствует об определённой неуверенности руководства ФРС, которое, по-видимому, опасается, что инфляция останется повышенной достаточно длительное время и, вследствие этого, придется выйти на более высокий уровень ставки по федеральным фондам по сравнению с первоначальным прогнозом, чтобы сбить инфляционное давление.