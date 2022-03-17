Возросшая неопределенность и опасения по росту цен спровоцировали ажиотажный спрос на ряд товаров длительного пользования, к которому оказались не готовы поставщики и торговые сети. В частности, потребители заметили локальные дефициты сахара в розничных магазинах за последнюю неделю. По нашим наблюдениям, недостатка сахара в стране не наблюдается: внутреннее производство полностью покрывает потребности страны, а дефицит носит искусственный характер и вызван поведенческими реакциями потребителей.

За последнюю неделю в розничных сетях наблюдается локальный дефицит сахара. Однако сложившаяся ситуация обусловлена не отсутствием продуктов, а поведенческим фактором. На фоне возросшей неопределенности люди начали массово скупать товары длительного пользования, особый спрос пришелся на муку, крупы и сахар. Потребление сахара с начала марта выросло примерно в 6,5 раз.

На протяжении последних лет Россия является нетто-экспортером сахара: согласно данным Росстата, экспорт продукта превышает импорт в 2-5 раз, в зависимости от сезона. Внутреннее производство сахара в 2021 г. составило порядка 5,3 млн тонн, что полностью покрывает потребление даже с небольшим запасом.

Ажиотажный спрос вызван опасениями людей в том числе по поводу роста цен. Действительно, согласно данным недельной инфляции Росстата по отдельным категориям товаров, с начала 2022 г. по середину марта был зафиксирован рост стоимости сахара в 21,2%, где пик пришелся на конец февраля-начало марта. А некоторые отдельные предприятия-изготовители сахара начали предлагать свою продукцию в ценах, привязанных к курсу доллара. Мы видим в происходящем некоторую взаимозависимость, где поведение потребителей формирует локальные дефициты, которые способствуют росту цен. Учитывая полное покрытие внутреннего спроса страновыми мощностями, ожидаем, что в ближайшие недели волнения сойдут на нет, и цена на сахар стабилизируется.

Таким образом, текущий локальный дефицит сахара вызван ажиотажным спросом на продукт и заминкой логистических цепочек между поставщиками и розничными магазинами, которые были не готовы к лавинообразному росту спроса за такой короткий период.