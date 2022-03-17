За последнюю неделю рубль укрепился к доллару на 13%, до отметки 104. Как и в 2014 году, усилия властей по стабилизации валютного рынка помогли сгладить негативные последствия геополитического конфликта на Украине.

Поддержку рублю оказали:

• Обязательная продажа 80% валютной выручки экспортерами РФ.

• Цены на сырьевые товары остаются вблизи многолетних максимумов, что способствует притоку валюты в страну и компенсирует снижение объемов экспорта. Цены на нефть Brent торгуются вблизи $100 за баррель, а спотовая цена на газ в Европе остаётся выше $1000 за тыс. куб. м.

• Надежды инвесторов на деэскалацию конфликта на Украине. В последние дни переговоры между Россией и Украиной ведутся каждый день, стороны сообщают о сближении позиций. Глава МИД РФ накануне сообщил, что ряд формулировок договоренностей с Украиной, касающихся нейтрального статуса и гарантий безопасности, близок к согласованию.

• Снижение спроса на валюту для закупки импортных товаров.

• Повышение ключевой ставки до 20% привело к увеличению привлекательности рублевых депозитов и снизило спрос на валюту.

• Ограничения на движение иностранного капитала уменьшили давление на рубль.

• Повышенные комиссии и ограничения на покупку валюту для резидентов снизили привлекательность валютных сбережений и спекуляций.

В то же время отметим уменьшение ликвидности и объема торгов валютного рынка. В марте ежедневный объем торгов парой USDRUB_TOM упал до $500-700 млн, тогда как в предыдущие месяцы дневной оборот составлял несколько млрд долларов.

Полагаем, что динамика валютного курса в ближайшие недели будет во многом определяться геополитической ситуацией. В то же время вышеперечисленные факторы поддержки рубля создают основу для возможного укрепления российской валюты ниже 100 рублей за доллар и закрепления в диапазоне 90-100.