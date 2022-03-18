Фондовые индексы США растут третий день подряд
Европейские фондовые индексы закрылись ростом, так как инвесторы отреагировали на первое повышение ставки Федеральной резервной системы США за последние годы. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,4%, немецкий DAX просел на 0,36%, французский CAC 40 прибавил 0,36%, британский FTSE 100 вырос на 1,28%.
Банк Англии в четверг повысил процентные ставки на третьем заседании подряд и осторожно рассуждал о будущем, поскольку ожидается, что конфликт между Россией и Украиной будет удерживать инфляцию на более высоком уровне в течение более длительного времени.
Фондовые индексы США растут третий день подряд, в результате чего индекс S&P-500 демонстрирует самый большой недельный прирост с конца 2020 года. Акции начали четверг почти без изменений, но поздно утром перешли к росту, а к концу сессии рост ускорился. Индекс S&P 500 завершил сессию ростом на 1,2%. На этой неделе он вырос почти на 5%, что будет представлять собой самый большой недельный прирост с ноября 2020 года. В четверг все 11 секторов S&P 500 были в зеленой зоне.
Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite вырос на 1,3%. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 1,2%.
Еженедельные заявки на пособие по безработице в США составили 214 000, что меньше, чем на предыдущей неделе, и соответствует ожиданиям экономистов. Вероятность увольнений колеблется вблизи исторически низких уровней на фоне напряженного рынка труда. Акции розничной сети Dollar General выросли на 4,5%, несмотря на более слабый, чем ожидалось, отчет за четвертый квартал. Компания сообщила о продажах за квартал в размере $8,65 млрд, что ниже ожидаемых аналитиками $8,7 млрд. Прибыль компании в размере $2,57 на акцию соответствовала ожиданиям. Компания действительно объявила об увеличении дивидендов на 31%.
Бумаги энергетической компании Occidental Petroleum выросли на 9,5% после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета приобрела дополнительные 18,1 млн акций Occidental. Котировки сети Ralph Lauren выросли на 4,6% после того, как JPMorgan повысил рейтинг с нейтрального до более высокого. На 9,3% выросли акции производителя одежды Guess после ежеквартального отчета компании. Компания Guess опубликовала скорректированную квартальную прибыль в размере $1,14 на акцию, что на один цент ниже консенсус-прогноза, в то время как выручка также не оправдала прогнозов. Однако рентабельность оказалась выше, чем ожидалось.
В пятницу Еврозона выпустит торговый баланс за январь, а США отчитаются о продаже жилья на вторичном рынке и опубликуют индекс опережающих индикаторов за февраль.
Фондовые индексы начали восстанавливаться в последние дни после резкого падения в этом году. Инвесторы сосредоточены на возобновлении переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией и даже сообщения даже о незначительном прогрессе в переговорах влияют на настроения.
https://1prime.ru/experts/20220318/836416043.html