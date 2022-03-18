Европейские фондовые индексы закрылись ростом, так как инвесторы отреагировали на первое повышение ставки Федеральной резервной системы США за последние годы. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,4%, немецкий DAX просел на 0,36%, французский CAC 40 прибавил 0,36%, британский FTSE 100 вырос на 1,28%.

Банк Англии в четверг повысил процентные ставки на третьем заседании подряд и осторожно рассуждал о будущем, поскольку ожидается, что конфликт между Россией и Украиной будет удерживать инфляцию на более высоком уровне в течение более длительного времени.

Фондовые индексы США растут третий день подряд, в результате чего индекс S&P-500 демонстрирует самый большой недельный прирост с конца 2020 года. Акции начали четверг почти без изменений, но поздно утром перешли к росту, а к концу сессии рост ускорился. Индекс S&P 500 завершил сессию ростом на 1,2%. На этой неделе он вырос почти на 5%, что будет представлять собой самый большой недельный прирост с ноября 2020 года. В четверг все 11 секторов S&P 500 были в зеленой зоне.

Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite вырос на 1,3%. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 1,2%.

Еженедельные заявки на пособие по безработице в США составили 214 000, что меньше, чем на предыдущей неделе, и соответствует ожиданиям экономистов. Вероятность увольнений колеблется вблизи исторически низких уровней на фоне напряженного рынка труда. Акции розничной сети Dollar General выросли на 4,5%, несмотря на более слабый, чем ожидалось, отчет за четвертый квартал. Компания сообщила о продажах за квартал в размере $8,65 млрд, что ниже ожидаемых аналитиками $8,7 млрд. Прибыль компании в размере $2,57 на акцию соответствовала ожиданиям. Компания действительно объявила об увеличении дивидендов на 31%.

Бумаги энергетической компании Occidental Petroleum выросли на 9,5% после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета приобрела дополнительные 18,1 млн акций Occidental. Котировки сети Ralph Lauren выросли на 4,6% после того, как JPMorgan повысил рейтинг с нейтрального до более высокого. На 9,3% выросли акции производителя одежды Guess после ежеквартального отчета компании. Компания Guess опубликовала скорректированную квартальную прибыль в размере $1,14 на акцию, что на один цент ниже консенсус-прогноза, в то время как выручка также не оправдала прогнозов. Однако рентабельность оказалась выше, чем ожидалось.

В пятницу Еврозона выпустит торговый баланс за январь, а США отчитаются о продаже жилья на вторичном рынке и опубликуют индекс опережающих индикаторов за февраль.

Фондовые индексы начали восстанавливаться в последние дни после резкого падения в этом году. Инвесторы сосредоточены на возобновлении переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией и даже сообщения даже о незначительном прогрессе в переговорах влияют на настроения.