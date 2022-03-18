Вчера рынок нефти продемонстрировал достаточно уверенный отскок, отыгрывая улучшение общерыночных настроений. Фьючерс на Brent прибавил 9% и смог не только вернуться в зону 100-110 долл./барр., но и подняться в его верхнюю часть.

Американская статистика (пром. производство: +0,5% м/м, число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 214 тыс., сильнее ожиданий), вышедшая в четверг, указала на крепость экономики США и способствовала некоторому ослаблению доллара, поддержав и фондовые рынки, и цены на ключевые виды сырья.

Повышению спроса на нефть способствовали также технические факторы (сильный откат котировок последних дней) и усилившиеся опасения относительно дефицита предложения в условиях несклонности европейских покупателей приобретать российскую нефть (МЭА опасается заметного сокращения добычи в России в апреле) на фоне отсутствия явного прогресса в переговорах между Украиной и Россией.

Сегодня утром фьючерс на Brent повышается, стремясь вернуться выше 110 долл./барр. Геополитика вновь выходит на первый план, препятствуя нормализации ситуации на рынке нефти и подталкивая котировки к росту.