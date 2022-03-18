Ключевые фондовые индексы США (S&P, Dow Jones, Nasdaq) в четверг закрылись в положительной зоне (+1,2%, +1,2% и +1,3%, соответственно). Министерство США опубликовало данные по числу американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице за прошлую неделю, количество заявок сократилось на 15 тысяч, до 214 тысяч. Аналитики ожидали сокращения числа заявок до 220 тысяч.

Согласно данным министерства торговли США, число домов, строительство которых было начато в США в феврале, выросло на 6,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,8 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты ожидали повышения их числа на 3,2% до 1,7 млн.

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что соответствовало ожиданиям рынка.

Новости компаний

BMW опубликовала позитивный прогноз на 2022 с учётом украинского фактора. Из-за конфликта на Украине объём выпуска снизится на 5-10% до уровня прошлого года, а EBIT маржинальность авто дивизиона снизится с 9% до 8%, что примерно эквивалентно снижению прибыли автодивизиона на 11% относительно рекордного прошлого года.

В то же время из-за консолидации 25% китайского СП Brilliance, прибыль автодивизиона может вырасти на 5%. Итого прибыль автодивизиона может упасть на 6%. Согласно заявлениям менеджмента, на следующей неделе заводы выйдут на полную производственную мощность, таким образом, полностью справившись с дефицитом комплектующих (проводка и ремни безопасности) с Украины.