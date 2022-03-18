Нефтяные цены в четверг развернулись и отскочили в район $106,5 за баррель. Причиной может быть технический фактор, когда спекулянты спешат увеличить длинные позиции по мере затухания нисходящей волны. Сегодня восходящее движение продолжается, что указывает на сохранение ключевых драйверов для роста цен.

Российская нефть

Поддержку ценам оказывает сохраняющаяся неопределенность вокруг поставок российской нефти, которые, по мнению МЭА, могут сократиться на 3 млн б/с в апреле.

Инвестбанк Morgan Stanley ожидает более сдержанного падения российской добычи, всего на 1 млн б/с. По его данным, загрузка нефти в российских портах продолжается, но при этом растет доля судов с "неизвестным пунктом назначения". Все больше российских танкеров остаются на воде и "начинают бороться за рынок сбыта".

Тем не менее вице-премьер РФ Александр Новак в четверг заявил, что поставки энергоносителей из России останутся стабильными, несмотря на геополитическую напряженность.

Отчеты МЭА и ОПЕК

На этой неделе были представлены ежемесячные отчеты от МЭА и ОПЕК, представляющие импортеров и экспортеров нефти соответственно.

Прогноз по спросу от ОПЕК на 2022 г. остался без изменений, картель ожидает рост на 4,15 млн б/с. Однако в абсолютном выражении оценка спроса выросла до 100,9 млн б/с за счет корректировки данных за 2020 и 2021 гг. МЭА настроено более пессимистично и ожидает снижение спроса на 1 млн б/с из-за негативного влияния высоких цен. Однако из-за ожидаемого падения добычи в России агентство полагает, что мировые запасы нефти, которые в январе уже были на 11% ниже среднего за 5 лет, в течение года продолжат снижаться.

Разброс оценок подчеркивает тот уровень неопределенности, который характерен для рынка нефти в сегодняшних условиях. Именно этим объясняется та выдающаяся волатильность, которую можно было наблюдать с начала марта.

Ядерная сделка с Ираном

Переговоры вновь встали на паузу, однако высока вероятность, что в ближайшие недели все участники ядерной сделки придут к соглашению, что позволит снять санкции с иранского нефтегазового экспорта. Это означает потенциальный рост иранской нефтедобычи на 1 млн б/с до конца года, что может сместить рыночный баланс в сторону профицита на 0,3-0,4 млн б/с.

В Китае вспышка COVID-19

В начале недели на котировки нефти оказали давление новости о том, что в Китае отмечаются новые вспышки COVID-19. Режим изоляции был введен в нескольких мегаполисах, что может охладить спрос на топливо в стране, втором крупнейшем потребителе мира. Однако в прошлом подобные прецеденты имели очень ограниченное влияние на спрос, так что на длительный эффект рассчитывать не приходится.

Запасы нефти в США

Еженедельный отраслевой отчет от EIA показал ощутимый рост запасов нефти на 4,3 млн барр. при стабильной добыче и сокращении чистого импорта на 0,4 млн б/с. При этом загрузка НПЗ превысила 90%, а запасы бензина сократились на 3,6 млн барр.

Данные выглядят смешанными. Вероятно, рост запасов был вызван логистическими сложностями, поскольку спрос остается достаточно сильным, а предложение за неделю снизилось. Реакция нефтяных котировок была невыразительной. Фьючерсы отреагировали на статистику кратковременной просадкой, после чего перешли к восстановлению.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent растут на 2,3% к уровням предыдущего дня и торгуются в районе $109,1 за баррель.