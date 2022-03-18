Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены. Точные сроки возвращения его к работе на сегодня неизвестны. Между тем регулятор и профильные организации видят необходимость сохранения в стране фондового рынка, работают над тем, чтобы при возобновлении торгов исключить или свести к минимуму риски для частных инвесторов, число которых в этом году перевалило за 20 миллионов.

В отношении интереса розничных игроков к рынку ОФЗ существует неопределенность. Наибольший спрос, вероятнее всего, будет предъявлен на бумаги, привязанные к инфляции или номинированные в долларах.

Акции с точки зрения потенциальной привлекательности для инвесторов можно условно разделить на три группы. Среди лидеров могут оказаться бумаги частных компаний, санкционное давление на которые несущественно для их текущей операционной деятельности. В эту категорию входят ЛУКОЙЛ, Норникель, Полюс и Русал. Также высокие шансы на отскок у бумаг госкомпаний, которым будет оказана поддержка из бюджета. Не исключается и выделение эмитентам средств из ФНБ в размере до 1 трлн руб. на выкуп акций. Но при этом существуют риски национализации некоторых компаний. В третьей группе окажутся бумаги потребительского сектора, телекомы. Они не находятся непосредственно под санкциями, но на их бизнес негативно действуют инфляция и изменения потребительского поведения.

С октября прошлого года российский фондовый рынок потерял примерно половину своей капитализации. Но некоторые видят в этом окно возможностей для долгосрочных инвестиций и с нетерпением ждут открытия рынка.

Интерес к иностранным активам, цена которых привязана к доллару, снизится из-за повышенных налоговых рисков. В условиях высокой инфляции и ослабления рубля именно российские акции могут пользоваться повышенным спросом. К примеру, в Иране, который находится под санкциями и столкнулся с высокой инфляцией, фондовый рынок за четыре года вырос почти в 20 раз.

Банк России экстренно повысил ключевую ставку для защиты рубля от спекулятивного давления. Введены ограничения на валютные операции, включая комиссию 12% на покупку долларов, евро и фунтов. Защитные меры помогли сбить ажиотаж, курс USD/RUB колеблется в диапазоне 110-120. Жесткие санкции, включающие ограничения на поставки нефти и отдельных металлов в страны ЕС, США и Канаду, пока не приводят к ощутимым проблемам у экспортеров, которые будут продавать 80% валютной выручки.

Для защиты экономики необходимо проводить мягкую денежно-кредитную политику. Полагаем, что на горизонте полутора месяцев регулятор будет снижать ключевую ставку в диапазон 10-12%.