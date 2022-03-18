На старте сессии рубль резко укрепился: доллар установил новый двухнедельный минимум на уровне 101,7 руб., а евро недельный минимум на отметке 107,11 руб. Однако вскоре рубль просел, но сохранил небольшой плюс к бивалютной корзине.

На ожидаемое решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 20% рубль среагировал ускорением нисходящей динамики. На фоне большой геополитической неопределенности и санкционных угроз фактор пятницы играет большую роль в динамике рубля. Многие инвесторы опасаются реализации каких-либо рисков на выходных, восстанавливая или наращивая вложения в инвалюту. Если эти ожидания не оправдаются, в понедельник рубль может возобновить умеренное укрепление с первой целью в районе 100 руб. за доллар США.

В пресс-релизе по итогам заседания Банк России отметил, что на фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая денежно-кредитная политика (ДКП) создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 г.

Мировые фондовые индикаторы поначалу пытались продолжить рост предыдущей сессии, однако после открытия европейских торгов перешли к снижению. Произошедшее в четверг резкое подорожание нефти, продолжавшееся некоторое время и сегодня, вызывает опасения всплеска инфляции, который способен сильно ухудшить долгосрочные экономические перспективы.