МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Курс рубля к основным резервным валютам в течение завершающейся рабочей недели продолжил укрепляться, компенсируя шок первых двух недель с начала военной спецоперации РФ на Украине, в течение которых доллар и евро подскакивали практически в полтора раза. Додон призвал Молдавию договариваться с Россией

При этом курсы доллара и евро обновив на предыдущей неделе исторические максимумы на отметках 121,53 рубля и 132,42 рубля, соответственно, затем падали на протяжение шести торговых сессий и растеряли от половины (по доллару) до 2/3 (по евро) указанного роста. Доллар максимально опускался до 101,7 рубля, евро – до 107,11 рубля.

Дневной объем торгов остался невысоким – в среднем ниже 1 миллиарда долларов — на торгах расчетами "завтра" по этой валюте, против нескольких миллиардов до 24 февраля. Регуляторные меры ЦБ РФ и Московской биржи продолжали сдерживать рыночную активность.

Основным курсообразующим фактором для роста рубля при этом оставался геополитический фактор в условиях военной спецоперации РФ на Украине, а именно – в основном новости по начавшемуся переговорному процессу.

При этом внешний фактор оставался умеренно-позитивным для рубля. Рынок нефти, остался выше ключевого уровня 100 долларов за баррель, несмотря на коррекцию с обновленных на предыдущей неделе многолетних максимумов – выше 139 долларов – совсем недалеко от исторических высот (немного ниже 150 долларов). Впрочем, этот фактор, как и остальные глобальные рыночные драйверы (в частности, начало ужесточения ФРС США денежно-кредитной политики) пока игнорируются игроками российского валютного рынка.

В итоге, за неделю курс доллара упал на 9,43 рубля (на 8,25%) до 104,8 рубля, евро — 6,23 рубля (на 5,15%) до 114,8 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом опустилась до 11,3 тысячи против 12,85 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ВВЕРХ НА НАДЕЖДАХ

Рубль начал рабочую неделю продолжением роста относительно доллара и евро – третий торговый день подряд. Преобладание позитивных заявлений поддерживало российскую валюту. В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что заявления о неспособности России выполнить обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности, необходимый объем средств есть, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание ряда западных стран организовать искусственный дефолт.

Министр финансов также выразил надежду, что западные страны дадут возможность провести платежи по суверенным евробондам в иностранной валюте. Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, их уход не выгоден никому, заявил также Силуанов.

Затем пошли геополитические новости. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему возможности диалога с США, заявил, что РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми странами. Кремль пока не планирует давать прогнозы относительно перспектив мирного соглашения между Россией и Украиной — нужно дождаться ощутимых результатов переговоров, ход которых обсуждать публично тоже преждевременно, делегации переговорщиков от России и Украины ведут работу, она сложная, и позитивен сам факт продолжения переговоров, полагает Песков.

Однако информация все же просочилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что есть конкретные формулировки на переговорах с Украиной, которые могут быть согласованы. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что позиции сторон на переговорах России и Украины по ситуации на украинской территории были разными, сейчас начинают выходить на какой-то компромисс.

Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что идея о создании на Украине по примеру Австрии или Швеции демилитаризованной страны с собственной армией может рассматриваться как компромисс.

Интересно, что по заявлению замглавы МИД РФ Андрея Руденко, вопрос отмены санкций против России также обсуждается на переговорах с Украиной. Также стало известно, что США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией, если таковые помогут остановить эскалацию ситуации на Украине.

При этом влияние новых санкций оказалось ничтожным. ЕК 15 марта сообщила, что Евросоюз введёт новые ограничения против России, в частности, полный запрет на любые сделки с определенными российскими госпредприятиями, запрет на новые инвестиции в энергетический сектор РФ, с некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС. Британия ввела обширные персональные санкции.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в попытках продолжить рост против главных резервных валют, но затем все же притормозил. Позитив пришел от сообщений о том, что платежное поручение Минфина РФ о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам российских еврооблигаций все же выполнено. Выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет, заявило правительство РФ.

В пятницу состоялось очередное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, на котором ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых. Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики создало угрозы для финансовой стабильности, но принятые меры позволили ее поддержать, отметил регулятор.

Дальнейшая траектория восстановления экономики будет во многом зависеть от степени и скорости ее подстройки к новым условиям, а денежно-кредитная политика поддерживает привлекательность депозитов и увеличивает склонность населения к сбережению, указал Центробанк.

Рубль перед выходными получил некоторую поддержку от заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о возобновлении с понедельника торгов ОФЗ. При этом регулятор будет осуществлять покупки ОФЗ в объемах, необходимых для стабилизации ситуации, после стабилизации продаст их.

Вырисовывается вполне обнадеживающая экономическая ситуация. Однако перспективы динамики курса рубля пока продолжат зависеть от скорости достижения договоренности в рамках переговоров между Россией и Украиной.