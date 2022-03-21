МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В понедельник на российском фондовом рынке стартуют торги облигациями федерального займа (ОФЗ). При этом установлен особый регламент, предполагающий следующее:

— С 10:00 до 11:00 МСК пройдет аукцион открытия по всем 55 выпускам ОФЗ. На нем определяют стартовую цену акций на основе баланса спроса и предложения.

— С 13:00 до 17:00 МСК торги будут проходить в обычном режиме основных торгов.

Использование коротких продаж будет запрещено. Нерезиденты, по всей видимости, не смогут продавать позиции в российских гособлигациях.

В ходе аукциона открытия участники рынка имеют возможность выставлять заявки на покупку и продажу. Определение цен аукциона пройдет по окончанию периода сбора заявок в последние 30 секунд по алгоритму, предусматривающему максимальный объем исполнения встречных заявок.

Поддержка ЦБ. Банк России сообщил, что будет выкупать ОФЗ в объемах, необходимых для ограничения рисков для финансовой стабильности. Покупки будут осуществляться в течение времени, которое потребуется для завершения подстройки цен финансовых инструментов к новым условиям.

Скупка гособлигаций многим напомнила классическое QE, которое проводили другие мировые центробанки. Однако в случае Банка России ситуация не совсем такая. Во-первых, регулятор сразу отмечает, что купленные ОФЗ затем будут проданы, пусть пока и неизвестно в каких объемах и сроках.

Во-вторых, основной целью этих операция является не поддержка экономического роста, а сохранение финансовой стабильности. По сути, регулятор управляет наклоном кривой доходности ОФЗ. Он пытается не допустить сильных просадок по гособлигациям, ведь большое количество выпусков находится в залогах и их высокая оценка важна для финансовой устойчивости.

Ставка по-прежнему 20%. Банк России в прошлую пятницу сохранил ключевую ставку, обозначив повышенные инфляционные риски. В итоговом пресс-релизе на этот раз не было прямого намека на то, будет ли регулятор повышать или понижать ставку на ближайшем заседании. И это логично, учитывая ту степень экономической неопределенности, которая сложилась на текущий момент.

В сообщении ЦБ впервые отдельно отмечается, что российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться неизбежным временным периодом повышенной инфляции. Очевидно, что регулятор будет действовать дальше исходя из оперативной обстановки. Если динамика инфляции ускорится, в какой-то момент нельзя исключать еще одного шага наверх.

Безусловно, от высоких ставок страдают корпорации и граждане. Со временем ставка опустится, но сейчас сложно закладываться на столь же быстрый разворот, как в 2014-2015 г. Тогда ЦБ спустя всего полтора месяца снизил ставку после ее экстренного поднятия до 17%.

Рынок акций. Информации о возобновлении торгов акциями пока нет, она появится позже. Тем не менее начало сессии по ОФЗ уже является позитивным сигналом, намекающим на высокие шансы скорого старта и по акциям. Вероятно, на первом этапе торги начнутся с наиболее ликвидных голубых фишек, а уже затем по бумагам второго/третьего эшелонов.

На валютном и срочном рынках сессия понедельника будет проходить по тем же условиям, что и в прошлую пятницу.

Предыдущая неделя по паре USD/RUB завершалась в районе 104. Обороты торгов по доллару и евро остаются в районе 200 млрд руб., что в 2-3 раза ниже средних значений января-февраля.

В целом пока актуальна тенденция по укреплению рубля. Из-за падения импорта и ограничений на покупку валюты покупателей долларов может не хватать, чтобы компенсировать продажу 80% выручки экспортеров. Если не будут сниматься какие-то ограничения по валютному контролю, а этого в самой ближайшей перспективе мы не ожидаем, то рубль способен еще укрепиться. Не исключаем возврата курса USD/RUB в район 90-95. Подобное движение дополнительно поможет сбить инфляционное давление.

Рынок нефти. В понедельник с утра цены продолжают расти. Фьючерсы Brent находятся около $111, хотя еще три сессии назад они опускались к $97. Амплитуда колебаний остается экстремально высокой. Ключевой фактор такой волатильности прежний — неопределенность по поводу рисков перебоев поставок из России.

Кроме того, подогревает спрос на нефть существенное отставание от плана добычи стран ОПЕК+. Так, картель в феврале недобрал чуть более 1 млн б/с в производстве относительно тех квот, которые были установлены.

Вместе с тем мы по-прежнему видим и отсутствие роста добычи в США. Сейчас страна добывает 11,6 млн б/с. На этом же уровне производство было в мае 2020 года! С тех пор котировки нефти выросли в несколько раз, но вопреки ожиданиям это не привело к устойчивому росту добычи.

Бумаги в фокусе

∙ НОВАТЭК. Совет директоров анонсировал финальные дивиденды за 2021 г. — 43,77 руб. на акцию. По цене закрытия 25 февраля это около 3,8%.

∙ Газпром. Компания по итогам 2021 г. получила 2684 млрд руб. чистой прибыли, следует из отчета компании по РСБУ. Чистый убыток компании в 2020 г. составлял —707 млрд руб. Сильный рост прибыли связан со взлетом цен на газ в Европе в 2021 г. Отчетность по РСБУ отражает состояние дел в головной компании, не консолидируя дочерние организации. Консолидированные результаты в рамках МСФО должны быть еще лучше за счет включения результатов дочек, к примеру Газпром нефти и ГЭХа. Дивиденды Газпрома также рассчитываются на основе отчета по международным стандартам. Газпром обычно публиковал финансовые результаты по МСФО за прошедший год в конце апреля.

∙ В США квартальные отчеты опубликуют: Nike, Pinduoduo и другие.