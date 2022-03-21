Пара доллар-рубль большую часть прошлой недели корректировалась, завершив неделю под отметкой 105 руб.

В первую очередь, укреплению рубля в течение недели способствовали продажи валютной выручки экспортерами на фоне высоких цен на энергоносители, а также ограниченности импорта товаров в Россию. Во-вторых, в четверг Минфин подтвердил платежное поручение иностранному банку-корреспонденту о выплате купонов по суверенным еврооблигациям РФ, что снизило вероятность технического дефолта, способствуя локальному откату доллара к 102 руб. Дополнительную поддержку рублю в концовке недели, как и валютам ЕМ, оказывал и выросший после заседания ФРС аппетит к риску. Отметим, что объем торгов к концу недели парой доллар-рубль, впервые с начала активных действий ЦБ, перевалил за отметку 1 млрд долл., что говорит о признаках стабилизации торгов на валютном рынке.

Впрочем, в пятницу стоимость доллара поднялась к 105 руб. на фоне вновь возросшей неопределенности в переговорах между Украиной и Россией. Отметим, что заседание ЦБ значимого влияния на рубль не оказало. Регулятор оставил ключевую ставку без изменений, а также заявил, что инфляция в ближайшее время будет высокой, но будет носить временный характер.

В базовом сценарии мы ожидаем, что эту неделю пара доллар-рубль может начать с роста, выйдя к отметке 108 руб. на фоне риторики стран Запада по поводу 5-ого санкционного пакета в адрес РФ, решение по которому будет принято к концу этой недели. Отметим, что сегодня будут проходить переговоры между Украиной и Россией, что может выступить сдерживающим фактором от резкого ослабления рубля.