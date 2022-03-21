Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают рост конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Переговоры России и Украины уже сегодня продолжатся, а Мосбиржа возобновляет торги ОФЗ.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после снижения в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,8-2,5% во главе с высокотехнологичным сектором. Рынок подтверждает нацеленность на краткосрочный рост после ожидаемых итогов заседания ФРС, но при этом расположен у первых целей повышения в виде верхних полос Боллинджера дневных графиков (4460 пунктов для S&P 500 и 14 050 пунктов для Nasdaq), у которых может встретить сопротивление. Макроэкономическая статистика пятницы при этом показала неожиданное сокращение продаж домов на вторичном рынке страны в феврале на 7,2% м/м после их роста на 6,6% месяцем ранее.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4%. На предстоящей неделе на динамику рынка могут повлиять выступления главы ФРС Пауэлла, геополитические события, а также статистика по заказам на товары длительного пользования и предварительным оценкам деловой активности за март.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,45%. Инвесторы региона находились в приподнятом настроении, не оставляя надежд на прогресс в украинско-российских переговорах. В понедельник ожидается публикация производственной инфляции Германии за февраль и выступление главы ЕЦБ, а по ходу недели помимо прочего состоится саммит ЕС.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,2%. Китайские индексы преимущественно падают в пределах 0,5% после сохранения Народным банком процентной ставки для первоклассных заемщиков на уровне 3,7%. В КНР в целом на фоне разгара коронавируса ждут новых стимулирующих экономику мер.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют порядка 3,5% после роста примерно на 1,5% в пятницу. Котировки остаются выше краткосрочных поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (район 107,50 долл. и 104,50 долл. соответственно), подтверждая отмену поступившего на прошлой неделе сигнала на нисходящую коррекцию. Выше указанных значений можно говорить о преобладании вероятности возвращения цен к пиковым значениям марта, в район 130-140 долл. С фундаментальной точки зрения рынок поддерживает сохранение рисков сокращения поставок как в связи с санкциями против России, так и нападения на нефтяной объект в Саудовской Аравии на выходных. Страны ЕС на этой неделе, по сообщениям СМИ, также могут рассмотреть нефтяное эмбарго против России.

События дня:

• индекс цен производителей Германии в феврале (10.00 мск)

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (10.30 мск)

• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (19.00 мск)

• переговоры представителей России и Украины

Рынок к открытию

Рубль на Форекс в пятницу ослаб против доллара и евро, а утром укрепляется, располагаясь в районе 101 руб. и 111 руб. соответственно. ЦБ РФ на очередном заседании в конце недели оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 20%. На предстоящей неделе влияние на валютный рынок помимо прочего может оказывать запланированное возобновление торгов на рынке государственных облигаций.

Торги в основной фондовой секции Мосбиржи в понедельник по-прежнему не проводятся, а торги ОФЗ пройдут в режиме аукциона с 10.00 до 11.00 мск, а с 13.00 до 17.00 мск в обычном режиме. Будет установлен запрет на короткие продажи, а ЦБ РФ будет покупать ОФЗ для стабилизации рынка. Неделя, таким образом, будет для инвесторов в российский рынок более интересной, но, возможно, и более драматичной. На зарубежных площадках при этом наблюдается легкий пессимизм в связи с отсутствием однозначного прогресса в переговорах по Украине. В ближайшие дни западные лидеры продолжат встречи для обсуждения новых ограничительных мер против РФ.