Вчера после трех недельного перерыва прошли первые торги ОФЗ. Цены гособлигаций заметно скорректировались вниз по сравнению с последним днем торгов 25 февраля, что отражает повышение ключевой ставки с 9,5% до 20% годовых. В то же время результаты торгов оказались заметно лучше ожиданий. Желающих продавать ОФЗ по низким ценам было мало. При этом присутствовали крупные заявки на покупку, которые стимулировали спрос и со стороны частных инвесторов. В результате доходность ОФЗ сроком 1-2 года сложилась в диапазоне 15,2 — 16,3% годовых, 3-5 лет в диапазоне 14,0 — 15,8%, 7-10 лет в диапазоне 13,3 — 13,9%.

Объем торгов ОФЗ вчера оказался относительно небольшим и составил 2,6 млрд руб., из которых доля физлица составила 35%.

Доходность длинных ОФЗ сейчас превышает ставки по депозитам на срок 1 год и более. Кроме того, присутствуют сильные ожидания снижения ставок в среднесрочной перспективе. На этом фоне покупка классических ОФЗ смотрится интересно для долгосрочных инвесторов.

Однако мы отмечаем, что в ближайшее время инфляция скорее всего превысит доходность ОФЗ. Это может привести к усилению продаж и локальному снижению цен гособлигаций. Сильное влияние на рынок будут оказывать уровни покупки облигаций со стороны ЦБР, который вероятно не даст доходности ОФЗ уйти выше ключевой ставки. Сегодня ожидаем, что ОФЗ будут торговаться близко к вчерашним уровням.