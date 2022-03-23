Во вторник кривая доходности ОФЗ снизилась на 50 — 80 б.п. Самый длинный выпуск ОФЗ 26238 с погашением 15.05.2041 г. завершил торги с доходностью 12,8%, ОФЗ 26239 с погашением 23.07.2031 г. — с доходностью 13,9%, самый короткий ОФЗ 26209 с погашением 20.07.2022 г. — с доходностью 17,2% годовых. Доходности снижаются, цены ОФЗ растут

Ценовой индекс гособлигаций RGBI, рассчитываемый ММВБ, вырос за день на 4,9% — до 107,51 пунктов. Рост цен проходил на относительно небольших оборотах, которые составили 8 млрд руб. в режиме основных торгов. Итоги торгов классических ОФЗ отражают оптимистичный настрой инвесторов относительно снижения ключевой ставки ЦБР и замедления инфляции в среднесрочной перспективе.

Нарастающим итогом с конца февраля классические ОФЗ пока в минусе. Лучшую ценовую динамику показывают гособлигации с привязкой к инфляции и к RUONIA. Данные инструменты подстраиваются к росту инфляции и повышению ставки ЦБР через индексацию номинала и повышение купона. Так флоатер ОФЗ 29017 с погашением 25.08.2032 вчера торговался по 98% от номинала, превысив февральский уровень. Ставка ежеквартального купона по бумаге определяется как среднее значение ставки RUONIA, которая находится вблизи ключевой ставки ЦБР (20%).

Учитывая, что инфляция и ключевая ставка могут находиться на повышенном уровне еще продолжительное время, мы по-прежнему считаем флоатеры и линкеры наиболее интересными инструментами в текущей конъюнктуре.