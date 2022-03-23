Торги рублем и ОФЗ прошли вчера на удивление спокойно. На открытии рынка рубль попытался было немножко ослабнуть, но в обед в паре с долларом ушел в район 104, где и заснул. Лишь в последние пару часов немного вырос спрос на рубль, что и позволило ему закрыть день ростом почти на 0,5%.

Рынок ОФЗ открылся почти 5-процентным гэпом и тут же лег в узкий боковик.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что в ближайшую неделю новых антироссийских санкций не планируется. Вчера поздно вечером помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что уже завтра после визита президента США Джо Байдена в Брюссель США и Европа ужесточат санкции.

"Один из ключевых элементов этого объявления будет сосредоточен не только на добавлении новых санкций, но и на обеспечении того,… чтобы помешать обходу санкций, которые будут препятствовать любым попыткам со стороны любой страны помочь России подорвать, ослабить или обойти санкции", — заявил Салливан. Судя по этой фразе не исключено, что готовятся меры в отношении тех стран, которые западные санкции не поддерживают. Посмотрим, что в этом случае ответит Китай.

Наибольшим риском для рублевых активов сейчас является введение эмбарго на закупку российской нефти. Против этого наиболее сильно возражает Германия, понимая, что такая мера приведет к очередному взлету цен на нефть и фактически к транспортному коллапсу в Европе. Салливан также заявил, что США не будут продавливать вопрос об отказе ЕС закупать российское топливо.

Нефтяные трейдеры также не очень верят в возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России. Вчера с утра котировки нефти подбирались к отметке 120 долларов за баррель, но штурмовать ее так и не решились. Нефть откатилась в район 115 долларов, где и находится сейчас.

Сегодня торги на валютном рынке Московской биржи открылись небольшим снижением котировок рубля, пара доллар-рубль ушла в район 104. В течение дня ждем спокойных торгов без принципиальных изменений курса российской валюты, если же, конечно, политика не подкинет новых сюрпризов. Под конец торгов не исключено традиционное для последних дней небольшое укрепление рубля.

Если же новые меры Запада окажутся не очень болезненными, то курс российской валюты продолжит плавное движение в сторону 100 руб за доллар.