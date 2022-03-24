В среду торги акциями не проводились. Пара USD/RUB на новостях опустилась к отметке 100, а в моменте падала до минимума с начала марта. Доходность ОФЗ выросла в пределах 0,25 п.п.

После месячного перерыва стартуют торги акциями. Сессия будет сокращенной, к торгам допущены только 33 акции из индекса Мосбиржи. Короткие продажи запрещены. Площадка не намерена пока ужесточать лимиты допустимых колебаний и повышать ставки риска, хотя готова при необходимости сделать это. Мы полагаем, что на открытии цены большинства бумаг окажутся вблизи уровней предыдущего закрытия. В начале торгов возможно падение котировок на фоне закрытия маржин-коллов, но в целом, на наш взгляд, во многих бумагах будет отмечаться большое количество покупателей. Наибольшим спросом, с нашей точки зрения, будут пользоваться акции компаний, выигрывающих от обесценения рубля.

Торговые идеи:

Сургутнефтегаз (SNGS, SNGSP). Драйверы роста: большой запас валютных средств и повышение цен на газ.

Газпром (GAZP). Драйверы роста: цены на углеводороды и ослабление рубля.

НОВАТЭК (NVTK). Драйверы роста: цены на углеводороды и ослабление рубля.

ГМК Норильский никель (GMKN). Драйверы роста: ослабление рубля, повышение цен на никель, налаживание экспорта.

Полюс (PLZL). Драйверы роста: ослабление рубля, высокий спрос и цены на золото.

Русал (RUAL). Драйверы роста: высокие цены на алюминий, ослабление рубля, позитивная динамика котировок ГМК.

Ожидаем высокую волатильность в первый день торгов. Лидерами роста будут акции металлургической промышленности и нефтегазового сектора. Пара USD/RUB, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 100-110.