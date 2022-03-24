Нефть торговалась с небольшим снижением на европейском отрезке торгов. Накануне котировки выросли более чем на 5%, реагируя на российскую инициативу перевода газовых контрактов на рубли.

Также тревоги вызывает ситуация с запасами. В США стратегические запасы нефти упали до минимального значения за 20 лет. В качестве физического ограничителя выступила авария на терминале КТК в Новороссийске из-за шторма. Повреждения привели к остановке отгрузки в объёме 1,1 млн бар. в сутки. Поэтому участники рынка больше склонны ожидать дальнейшего роста котировок, чем их падение.