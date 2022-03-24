2022-03-24T17:44:37+03:00
2022-03-24T17:44:37+03:00
2022-03-24T17:44:37+03:00
2022
https://1prime.ru/experts/20220324/836485726.html
Стратегические запасы нефти в США на минимуме за 20 лет
Мнения аналитиков
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Нефть торговалась с небольшим снижением на европейском отрезке торгов. Накануне котировки выросли более чем на 5%, реагируя на российскую инициативу перевода газовых контрактов на... ПРАЙМ, 24.03.2022
мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Андрей Кочетков
https://cdnn.1prime.ru/images/82966/54/829665450.jpg
Нефть торговалась с небольшим снижением на европейском отрезке торгов. Накануне котировки выросли более чем на 5%, реагируя на российскую инициативу перевода газовых контрактов на рубли.
Также тревоги вызывает ситуация с запасами. В США стратегические запасы нефти упали до минимального значения за 20 лет. В качестве физического ограничителя выступила авария на терминале КТК в Новороссийске из-за шторма. Повреждения привели к остановке отгрузки в объёме 1,1 млн бар. в сутки. Поэтому участники рынка больше склонны ожидать дальнейшего роста котировок, чем их падение.